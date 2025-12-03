مبابي يقود ريال مدريد لفوز كبير أمام بلباو بثلاثية ومطاردة برشلونة

واصل ريال مدريد مطاردة برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا خارج أرضه أمام أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وساهم كيليان مبابي في ثلاثية الفريق الملكي بعدما سجل هدفين بمهارة رائعة، بالإضافة للمساهمة في الهدف الثالث بعدما مرر الكرة إلى كامافينجا برأسه ليسجلها في الشباك.

وبات كيليان مبابي أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يسجل 25 هدفا مع ناديه في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما بات أول لاعب يسجل 20 هدفا في الموسم بالدوريات الخمس الأوروبية الكبرى.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر.

وكان برشلونة نجح في تحقيق فوز صعب أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن الجولة ذاتها.

أما أتلتيك بلباو فبقي في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

وحقق ريال مدريد الفوز بعد 3 جولات لم ينجح فيهم في الفوز أمام جيرونا، وإلتشي، ورايو فايكانو.

تشكيل ريال مدريد:

تيبو كورتوا - ترينت ألكسندر أرنولد - إدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ألفارو كاريراس - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - إدوار كامافينجا - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

تفاصيل المباراة:

نجح ريال مدريد في التسجيل مبكرًا عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 7 بعد مرور رائع من مدافعي بلباو.

وتألق تيبو كورتوا حارس الريال ومنع بلباو من إدراك التعادل في الدقيقة 25 بعد تسديدة قوية من جوركا جوروزيتا من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق سجل كامافينجا الهدف الثاني بعد كرة عرضية من أرنولد ليتابعها مبابي رأسية إلى كامافينجا الذي لعبها برأسه في الشباك.

وفي الشوط الثاني، سجل كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 57 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأجرى ألونسو 3 تبديلات في الدقيقة 78، بنزول جونزالو ورودريجو وإبراهيم دياز بدلا من فينيسيوس وميليتاو ومبابي.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة.