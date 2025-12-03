مجموعة مصر - الأردن يخطف انتصارا ثمينا أمام الإمارات في كأس العرب

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 21:08

كتب : FilGoal

الأردن ضد الإمارات

خطف منتخب الأردن انتصارا ثمينا أمام الإمارات في ختام الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العرب.

وتغلب منتخب الأردن على الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد ليتصدر المجموعة عقب نهاية الجولة الأولى.

وشهدت المباراة خوض الإمارات بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 17 بعد طرد خالد الظحناني واحتساب ركلة جزاء.

وكانت منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويلعب منتخب الإمارات مباراته المقبلة أمام مصر في التاسعة والنصف من مساء السبت.

أما منتخب الأردن فيواجه الكويت في الواحدة من ظهر يوم السبت ضمن منافسات نفس الجولة.

وبدأ منتخب الأردن اللقاء بضغط مبكر على نظيره الإماراتي بحثا عن الهدف الأول.

واحتسب أحمد الكاف حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 17 وطرد خالد الظحناني مدافع الإمارات.

ونجح علي علوان في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 20 عن طريق ركلة الجزاء.

واستغل منتخب الأردن النقص العددي وكاد أن يسجل الثاني سريعا لولا تألق حمد المقبالي حارس المرمى.

وطالب لاعبو الأردن بركلة جزاء جديدة في الدقيقة 35 وبعد العودة لتقنية الفيديو تم احتسابها.

وأهدر علي علوان ركلة الجزاء الثانية في الدقيقة 39 ليهدر فرصة التقدم من جديد.

ومع بداية الشوط الثاني نجح برونو أوليفيرا في افتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة 47 رغم النقص العددي.

ومع إثارة المباراة نجح يزن النعيمات في الدقيقة 64 من تسجيل هدف الأردن.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 3 نقاط بينما لكل من مصر والكويت نقطة وتتذيل الإمارات الترتيب بلا رصيد من النقاط.

كأس العرب الأردن الإمارات
