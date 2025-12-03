كأس العرب - المنتخب الثاني يخوض مرانه عصرًا لمتابعة مباراة الأردن والإمارات

أدى المنتخب الثاني المشارك في كأس العرب، مرانه عصر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الإمارات.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الإماراتي الثامنة والنصف مساء السبت، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة من كأس العرب.

وتعادل المنتخب المصري أمام نظيره الكويتي في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

وشهد المران تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين؛ الأولى خاضت تدريبات استشفائية، بينما أدت المجموعة الثانية تقسيمة فنية.

كما عقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين، استعرض خلالها أبرز الإيجابيات والسلبيات في مباراة الأمس أمام المنتخب الكويتي، والتي كانت افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس العرب.

وأكد حلمي طولان المدير الفني للمنتخب، أن المنتخب جاهز لمواجهة الإمارات، مشيرًا إلى أن اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد إهدار عدد من الفرص السهلة أمام الكويت.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على إقامة مران اليوم في الثالثة عصرًا، لمنح اللاعبين فرصة متابعة مباراة الأردن والإمارات، منافسي الفراعنة في المجموعة.

ويهدف طولان للتعرف على طريقة لعب الفريقين، ورصد نقاط القوة والضعف قبل مواجهتي مصر أمام الإمارات والأردن في الجولتين الثانية والثالثة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأردن والإمارات بتقدم النشامى بهدف نظيف.