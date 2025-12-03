انتهت الدوري المصري - الكهرباء (1)-(2) بيراميدز.. فوز قاتل للضيوف

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 19:39

كتب : FilGoal

محمد رضا "بوبو" - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 10 مباريات.

فيما يتذيل كهرباء الإسماعيلية المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+3: جووول زلاكة برأسية يخطف الهدف الثاني القاتل من ركنية الشيبي

ق 88: العارضة تمنع الثاني برأسية محمد حمدي

ق 70: تسديدة على الطائر من قطة تمر اعلى العارضة

ق 65: جووول التعااادل برأسية من علي جبر بعد ركنية نفذها محمد الشيبي

ق 57: جووول أوناجم يسجل الهدف الأول برأسية في شباك بيراميدز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: كرة عرضية من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز عبدالرحمن مجدي قابلها بتسديدة رأسية أحمد عاطف ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

ق 20: كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب كهرباء الإسماعيلية محمد أوناجم قابلها بتسديدة محمد السيد شيكا ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى منطقة وسط الملعب.

ق 13: تسديدة من حدود منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز فيستون ماييلي ولكن ترتطم بالدفاع وتنتهي بين أحضان حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي.

ق 4: تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز أحمد عاطف ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت بين أحضان حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي.

بداية اللقاء

بيراميدز كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
