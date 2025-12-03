انتهت الدوري المصري - الكهرباء (1)-(2) بيراميدز.. فوز قاتل للضيوف
الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 19:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 8 من الدوري المصري.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 10 مباريات.
فيما يتذيل كهرباء الإسماعيلية المركز الأخير برصيد 8 نقاط.
انتهت
ق 90+3: جووول زلاكة برأسية يخطف الهدف الثاني القاتل من ركنية الشيبي
ق 88: العارضة تمنع الثاني برأسية محمد حمدي
ق 70: تسديدة على الطائر من قطة تمر اعلى العارضة
ق 65: جووول التعااادل برأسية من علي جبر بعد ركنية نفذها محمد الشيبي
ق 57: جووول أوناجم يسجل الهدف الأول برأسية في شباك بيراميدز
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 25: كرة عرضية من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز عبدالرحمن مجدي قابلها بتسديدة رأسية أحمد عاطف ولكن مرت بعيدة عن المرمى.
ق 20: كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب كهرباء الإسماعيلية محمد أوناجم قابلها بتسديدة محمد السيد شيكا ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى منطقة وسط الملعب.
ق 13: تسديدة من حدود منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز فيستون ماييلي ولكن ترتطم بالدفاع وتنتهي بين أحضان حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي.
ق 4: تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز أحمد عاطف ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت بين أحضان حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي.
بداية اللقاء