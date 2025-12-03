مباشر الدوري الإسباني - أتلتيك بلباو (0)-(1) ريال مدريد.. فينيسيوس يهدر الثاني

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 19:30

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فينيسيوس - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتك بلباو أمام ريال مدريد في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بـالضغط هنا

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

أما بلباو ففي المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

---------------------------

ق 37: فينيسيوس جونيور يهدر انفراد أمام حارس بلباو.

ق 25: كورتوا يتألق ويمنع بلباو من إدراك التعادل بعد تسديدة قوية من جوركا جوروزيتا من داخل منطقة الجزاء.

ق 7: جوووووول كيليان مبابي يسجل الهدف الأول لريال مدريد بعد مرور رائع من مدافعي بلباو.

انطلاق المباراة

أتليتك بلباو ريال مدريد
