خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بكدمة في الركبة وأشعة لتحديد درجة إصابته
الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 19:13
كتب : محمد جمال
تعرض كريم فؤاد لاعب المنتخب الثاني المشارك في كأس العرب، لإصابة بكدمة في الركبة.
وعلم FilGoal.com أن كريم فؤاد سيخضع لأشعة في الركبة لتحديد درجة إصابته قبل مواجهة الإمارات.
ويستعد المنتخب لمواجهة الإمارات في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس العرب.
وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
وتعادل المنتخب المصري في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل فريق، فيما يخوض الإمارات مواجهته في الجولة الأولى أمام الأردن.
ولعب كريم فؤاد لمدة 18 دقيقة في مباراة الكويت بالجولة الأولى لكأس العرب.
ويلتقي منتخبا مصر والإمارات في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء السبت المقبل.
