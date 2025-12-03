تشكيل بيراميدز - جاد أساسي لأول مرة ضد كهرباء الإسماعيلية.. وماييلي يقود الهجوم

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 19:11

كتب : FilGoal

محمود جاد - بيراميدز

يبدأ محمود جاد في حراسة المرمى أساسيا مع بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة 8 من الدوري المصري.

ويتواجد جاد في عرين مرمى بيراميدز لتعويض إصابة أحمد الشناوي الذي أصيب ضد باور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا مطلع الأسبوع.

ويقود فيستون ماييلي هجوم بيراميدز في اللقاء الذي سيقام على استاد الإسماعيلية.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر – أحمد سامي – محمد الشيبي

الوسط: أحمد عاطف "قطة" – محمد رضا "بوبو" – أحمد توفيق

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – فيستون ماييلي – محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

ويجلس على مقاعد البدلاء: زياد هيثم – عبد الرحمن جودة – طارق علاء – مهند لاشين – محمود عبد العاطي – كريم حافظ – مصطفى زيكو – إيفرتون دا سليفا – دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 10 مباريات.

فيما يتذيل كهرباء الإسماعيلية المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

