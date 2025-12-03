مباشر مجموعة مصر - الإمارات (1)-(2) الأردن.. جوووول النعيمات
الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 18:58
كتب : FilGoal
يلعب منتخب الإمارات أمام الأردن ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العرب.
وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما ضمن نفس المجموعة.
ق64 جووووول يزن النعيمات يسجل الثاني للأردن
ق47 جووووول برونو أوليفيرا يتعادل ويشعل المباراة
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق48 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تمر بسلام على الإمارات
ق38 احتساب ركلة جزاء جديدة ليزن النعيمات بعد العودة لتقنية الفيديو
ق35 مطالبات بركلة جزاء لمنتخب الأردن
ق30 أحمد عرسان يهدر الثاني مجددا
ق23 أحمد عرسان يهدر فرصة الثاني
ق20 جووووول علي علوان يسجل من ركلة جزاء
ق17 ركلة جزاء للأردن وطرد خالد الظحناني
انطلاق المباراة
