تشكيل ريال مدريد - عودة كامافينجا أساسيا أمام بلباو

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة أتلتيك بلباو.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بلباو ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة إدوار كامافينجا في التشكيل الأساسي.

ويقود الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ألفارو كاريراس.

الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - إدوار كامافينجا.

الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

أما بلباو ففي المركز الثامن برصيد 20 نقطة.