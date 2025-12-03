تشكيل ريال مدريد - عودة كامافينجا أساسيا أمام بلباو

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

مبابي - ريال مدريد ضد بلباو

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة أتلتيك بلباو.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بلباو ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة إدوار كامافينجا في التشكيل الأساسي.

أخبار متعلقة:
آس: بسبب هدفه ضد أتلتيكو مدريد.. أولمو أصيب بخلع في الكتف برشلونة ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد التشكيل - برشلونة بالقوة الضاربة.. وألفاريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح موعد عودته

ويقود الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ألفارو كاريراس.

الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - إدوار كامافينجا.

الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

أما بلباو ففي المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

الدوري الإسباني ريال مدريد بلباو
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - أتلتيك بلباو (0)-(1) ريال مدريد.. فينيسيوس يهدر الثاني رومانو: برشلونة سيجدد تعاقد جارسيا لمدة 5 مواسم الدوري الإسباني يبيع حقوق بثه محليًا مقابل 6 مليارات يورو بالدي: نجحنا في الرد بشكل مميز بعدما تلقينا هدفا أمام أتلتيكو برشلونة يكشف مدة غياب داني أولمو سيميوني: سعيد بما قدمناه ضد برشلونة.. ولا أعرف كيف لم يفز رافينيا بالكرة الذهبية رافينيا: طلبت التبديل أمام أتلتيكو بسبب التعب فليك: أجرينا 3 تبديلات بسبب الإصابة.. وأدائنا ضد أتلتيكو كان في مستوى آخر
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - تأجيل نهائي كأس ليبيا على استاد القاهرة بسبب غياب تقنية الفيديو 22 دقيقة | الوطن العربي
كأس العرب - المنتخب الثاني يخوض مرانه عصرًا لمتابعة مباراة الأردن والإمارات 29 دقيقة | كأس العرب
مباشر الدوري المصري - الكهرباء (0)-(0) بيراميدز.. فرص دون خطورة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - أتلتيك بلباو (0)-(1) ريال مدريد.. فينيسيوس يهدر الثاني ساعة | الدوري الإسباني
اتفاق تاريخي بين كاف والقناة الرابعة البريطانية بشأن بث مباريات أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بكدمة في الركبة وأشعة لتحديد درجة إصابته ساعة | كأس العرب
تشكيل بيراميدز - جاد أساسي لأول مرة ضد كهرباء الإسماعيلية.. وماييلي يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518404/تشكيل-ريال-مدريد-عودة-كامافينجا-أساسيا-أمام-بلباو