تشكيل ريال مدريد - عودة كامافينجا أساسيا أمام بلباو
الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 18:52
كتب : FilGoal
أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة أتلتيك بلباو.
ويحل ريال مدريد ضيفا على بلباو ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.
وشهد التشكيل عودة إدوار كامافينجا في التشكيل الأساسي.
ويقود الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور الهجوم.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
حارس المرمى: تيبو كورتوا.
الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ألفارو كاريراس.
الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - إدوار كامافينجا.
الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.
أما بلباو ففي المركز الثامن برصيد 20 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - أتلتيك بلباو (0)-(1) ريال مدريد.. فينيسيوس يهدر الثاني رومانو: برشلونة سيجدد تعاقد جارسيا لمدة 5 مواسم الدوري الإسباني يبيع حقوق بثه محليًا مقابل 6 مليارات يورو بالدي: نجحنا في الرد بشكل مميز بعدما تلقينا هدفا أمام أتلتيكو برشلونة يكشف مدة غياب داني أولمو سيميوني: سعيد بما قدمناه ضد برشلونة.. ولا أعرف كيف لم يفز رافينيا بالكرة الذهبية رافينيا: طلبت التبديل أمام أتلتيكو بسبب التعب فليك: أجرينا 3 تبديلات بسبب الإصابة.. وأدائنا ضد أتلتيكو كان في مستوى آخر