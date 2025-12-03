تشكيل كأس العرب - لوكاس وأوليفيرا في هجوم الإمارات.. والنعيمات يقود هجوم الأردن

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

الإمارات ضد قطر - تصفيات كأس العالم

يبدأ يزن النعيمات في التشكيل الأساسي لمنتخب الأردن لمواجهة الإمارات ضمن منافسات كأس العرب.

ويقع منتخبا الإمارات والأردن في مجموعة مصر التي تضم بجوارهم الكويت.

أما منتخب الإمارات فيقود الهجوم كل من كايو لوكاس وبرونو أوليفيرا.

وجاء تشكيل الإمارات كالآتي:

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

الدفاع: روبن أمارال - لوكاس بيمنتا - كوامي كويدو - ماركوس ميلوني - خالد الظنحاني.

الوسط: لوان بيريرا - يحيى نادر - نيكولاس خيمينيز.

الهجوم: كايو لوكاس - برونو أوليفيرا.

بينما جاء تشكيل الأردن كالآتي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

الدفاع: عبد الله نصيب - سعد الروسان - سليم عبيد - أدهم القريشي.

الوسط: إبراهيم سعادة - نزار الرشدان - مهند أبو طه.

الهجوم: علي علوان - أحمد عرسان - يزن النعيمات.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

