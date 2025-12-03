كأس العرب - العراق يفوز على البحرين ويتصدر المجموعة الرابعة

فاز منتخب العراق على حساب البحرين بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة في كأس العرب، والتي أقيمت على ملعب 974.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب العراق المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما يقبع منتخب البحرين في ذيل المجموعة دون رصيد.

وتعادل منتخبا الجزائر والسودان سلبيا دون أهداف في وقت سابق اليوم ضمن الجولة ذاتها.

أحرز هدفي العراق أيمن حسين في الدقيقة 10 برأسية أخطأ الحارس في التعامل معها ووضعها بالشباك.

شوف ا حاول التماسك والإستمرار .. خروج مبكر لحارس مرمى منتخب البحرين إبراهيم لطف الله بسبب الإصابة #العراق_البحرين#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/aUEH4TFlPj — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 3, 2025

وأجرى منتخب البحرين تبديلا اضطراريا في الدقيقة 17، بخروج الحارس إبراهيم لطف الله ودخول عمر سالم بدلا منه.

ونجح مهند علي في إضافة الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 25 مستغلا تسديدة اعترضها داخل منطقة الجزاء ووضعها بنفسه في الشباك.

شوف الهدف ا منتخب العراق يتقدم 2-0 على البحرين عن طريق ميمي مهند علي في الدقيقة 25#العراق_البحرين#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/u8QlYj8vOV — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 3, 2025

وانتهى الشوط الأول بتقدم العراق بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، نجح البحرين في تقليص الفارق عن طريق هشام السيد في الدقيقة 79، مستغلا كرة عرضية أرضية تابعها في الشباك.

شوف الهدف ا منتخب البحرين يقلص النتيجة 1-2 أمام العراق عن طرق هشام السيد عند الدقيقة 79 #العراق_البحرين#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/w1QYqYP5cH — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 3, 2025

ونال إبراهيم الختال لاعب البحرين بعد اعتدائه على لاعب العراق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وانتهت المباراة بفوز العراق بهدفين مقابل هدف وحيد.