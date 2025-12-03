كأس العرب - العراق يفوز على البحرين ويتصدر المجموعة الرابعة

فاز منتخب العراق على حساب البحرين بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة في كأس العرب، والتي أقيمت على ملعب 974.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب العراق المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما يقبع منتخب البحرين في ذيل المجموعة دون رصيد.

وتعادل منتخبا الجزائر والسودان سلبيا دون أهداف في وقت سابق اليوم ضمن الجولة ذاتها.

أحرز هدفي العراق أيمن حسين في الدقيقة 10 برأسية أخطأ الحارس في التعامل معها ووضعها بالشباك.

وأجرى منتخب البحرين تبديلا اضطراريا في الدقيقة 17، بخروج الحارس إبراهيم لطف الله ودخول عمر سالم بدلا منه.

ونجح مهند علي في إضافة الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 25 مستغلا تسديدة اعترضها داخل منطقة الجزاء ووضعها بنفسه في الشباك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العراق بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، نجح البحرين في تقليص الفارق عن طريق هشام السيد في الدقيقة 79، مستغلا كرة عرضية أرضية تابعها في الشباك.

ونال إبراهيم الختال لاعب البحرين بعد اعتدائه على لاعب العراق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وانتهت المباراة بفوز العراق بهدفين مقابل هدف وحيد.

العراق البحرين كأس العرب
