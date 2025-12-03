ديميرال مستمر مع أهلي جدة حتى 2029

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تجديد تعاقد عقد مدافعه ميريح ديميرال حتى 2029.

وكشف النادي في فيديو مصور "أسدنا مستمر في جدة".

التركي خاض 81 مباراة في جميع المسابقات بقميص أهلي جدة سجل 3 وصنع 4.

صاحب الـ 27 عاما فاز بلقب دوري أبطال آسيا النخبة الموسم الماضي قائدا فريقه للفوز باللقب لأول مرة في تاريخه وكذلك حسم لقب كأس السوبر السعودي قبل انطلاق هذا الموسم.

شجاعة لا تهدأ 💪🏽 صلابة لا تهتز ⚔ ديميرال مستمر مع الأهلي 💚 #ديميرال_2029 pic.twitter.com/NZNjeUctPS — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 3, 2025

في الموسم الحالي خاض 16 مباراة سجل هدفا وحيدا خلال 1387 دقيقة.

وانضم الدولي التركي في 2023 من أتالانتا الإيطالي بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

حينها أن الصفقة كلفت النادي ما يقارب 20 مليون يورو.

وارتدى الدولي التركي قمصان أندية سبورتنج لشبونة والأنيا سبور وساسولو ويوفنتوس وأتالانتا قبل أن يحط الرحال ويستمر بقميص الأهلي.