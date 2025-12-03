ديميرال مستمر مع أهلي جدة حتى 2029

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 18:29

كتب : FilGoal

مريح ديميرال

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تجديد تعاقد عقد مدافعه ميريح ديميرال حتى 2029.

ميري ديميرال

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف النادي في فيديو مصور "أسدنا مستمر في جدة".

التركي خاض 81 مباراة في جميع المسابقات بقميص أهلي جدة سجل 3 وصنع 4.

أخبار متعلقة:
أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات القضية السادسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد لـ الزمالك ولمدة 3 فترات انتقالات عجز 452 مليون جنيه.. الزمالك يعلن ميزانية قطاع كرة القدم بين 2024 و2025 مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي سبب قضية الإيقاف السادسة.. وهذه قيمة مستحقاته

صاحب الـ 27 عاما فاز بلقب دوري أبطال آسيا النخبة الموسم الماضي قائدا فريقه للفوز باللقب لأول مرة في تاريخه وكذلك حسم لقب كأس السوبر السعودي قبل انطلاق هذا الموسم.

في الموسم الحالي خاض 16 مباراة سجل هدفا وحيدا خلال 1387 دقيقة.

وانضم الدولي التركي في 2023 من أتالانتا الإيطالي بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

حينها أن الصفقة كلفت النادي ما يقارب 20 مليون يورو.

وارتدى الدولي التركي قمصان أندية سبورتنج لشبونة والأنيا سبور وساسولو ويوفنتوس وأتالانتا قبل أن يحط الرحال ويستمر بقميص الأهلي.

ميريح ديميرال الدوري السعودي أهلي جدة
نرشح لكم
كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا رباعي الدوري السعودي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر تقرير: ريفير بليت بدأ التحرك لضم نونيز من الهلال كأس العرب - سالم الدوسري: جئنا إلى قطر لتحقيق اللقب كأس العرب - هدايا سالم الدوسري تمنح السعودية فوز صعب أمام عمان تقرير: الهلال والقادسية أبرز المهتمين بضم محمد صلاح من السعودية انتهت كأس العرب - السعودية (2)-(1) عمان.. نهاية المباراة العقيدي ردا على صحفي عماني: ملياراتنا ونضخها كما نريد.. وغدا سنثبت من نحن
أخر الأخبار
أرسنال يواصل الابتعاد بصدارة الدوري بثنائية أمام برينتفورد 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل حسام عبد المجيد يكشف ما حدث في مفاوضات التجديد مرتين مع الزمالك 23 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تصعيد 8 لاعبين من الشباب للفريق الأول لـ الزمالك 44 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - مدرب الإمارات: مواجهة مصر ستكون ضد أفضل فريق في البطولة ساعة | كأس العرب
كأس العرب - حارس الإمارات: نسعى أن نكون على قدر تطلعات الجماهير أمام مصر ساعة | كأس العرب
كأس العرب - أبو ليلى: جمهور الأردن اللاعب رقم 12 ومستعدون لاستمرار مشوارنا ساعة | كأس العرب
كأس العرب - الغساني: نسعى لتعويض خسارة الأردن أمام مصر ساعة | كأس العرب
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(1) سندرلاند.. مشاركة إيكتيكي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518401/ديميرال-مستمر-مع-أهلي-جدة-حتى-2029