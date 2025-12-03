مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي سبب قضية الإيقاف السادسة.. وهذه قيمة مستحقاته

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 18:24

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك

تسبب التونسي فرجاني ساسي في إيقاف قيد نادي الزمالك بقضية سادسة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فرجاني ساسي

النادي : الغرافة

الزمالك

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الزمالك من القيد في قضية جديدة بتاريخ اليوم 3 ديسمبر 2025.

وكشف مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "تم توقيع عقوبة سادسة على النادي بسبب شكوى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأسبق".

أخبار متعلقة:
عجز 452 مليون جنيه.. الزمالك يعلن ميزانية قطاع كرة القدم بين 2024 و2025 القضية السادسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد لـ الزمالك ولمدة 3 فترات انتقالات عبد الرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين قبل كأس الرابطة بعد التعادل أمام كايزر تشيفز.. بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة

وأضاف "الشكوى التي تقدم بها ساسي بسبب 505 ألف دولار كقيمة إجمالية".

واختتم المصدر تصريحاته "اللاعب كان يطالب بـ 450 ألف دولار لكن مع إضافة 5% فائدة عن كل عام أصبح الإجمالي ما يقارب من 505 ألف دولار".

ويأتي ذلك بعد قضية جروس التي كانت أيضا لمدة 3 فترات قيد.

ويطالب جروس بالحصول على 133 ألف دولار وهي قيمة المستحقات المتأخرة لدى النادي.

وبذلك أصبح عدد قضايا الزمالك وقرارات إيقاف القيد على النادي الأبيض (6 قضايا).

وينتهي إيقاف قيد الزمالك بمجرد سداد القضايا الحالية.

الزمالك فرجاني ساسي إيقاف قيد
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الكهرباء (0)-(0) بيراميدز.. بداية اللقاء تشكيل بيراميدز - جاد أساسي لأول مرة ضد كهرباء الإسماعيلية.. وماييلي يقود الهجوم عجز 452 مليون جنيه.. الزمالك يعلن ميزانية قطاع كرة القدم بين 2024 و2025 القضية السادسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد لـ الزمالك ولمدة 3 فترات انتقالات أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات بيراميدز خارج المنافسة على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر سليمان: فيريرا رجل سيء.. وما قاله ليس صحيحا غياب الكرتي ومروان.. قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الكهرباء (0)-(0) بيراميدز.. بداية اللقاء 35 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - أتلتيك بلباو (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول مبابي يسجل 44 دقيقة | الدوري الإسباني
اتفاق تاريخي بين كاف والقناة الرابعة البريطانية بشأن بث مباريات أمم إفريقيا 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بكدمة في الركبة وأشعة لتحديد درجة إصابته ساعة | كأس العرب
تشكيل بيراميدز - جاد أساسي لأول مرة ضد كهرباء الإسماعيلية.. وماييلي يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
مباشر مجموعة مصر - الإمارات (1)-(1) الأردن.. جوووول التعادل ساعة | كأس العرب
تشكيل ريال مدريد - عودة كامافينجا أساسيا أمام بلباو ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل كأس العرب - لوكاس وأوليفيرا في هجوم الإمارات.. والنعيمات يقود هجوم الأردن ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518400/مصدر-من-الزمالك-لـ-في-الجول-ساسي-سبب-قضية-الإيقاف-السادسة-وهذه-قيمة-مستحقاته