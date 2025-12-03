مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي سبب قضية الإيقاف السادسة.. وهذه قيمة مستحقاته

تسبب التونسي فرجاني ساسي في إيقاف قيد نادي الزمالك بقضية سادسة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فرجاني ساسي النادي : الغرافة الزمالك

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الزمالك من القيد في قضية جديدة بتاريخ اليوم 3 ديسمبر 2025.

وكشف مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "تم توقيع عقوبة سادسة على النادي بسبب شكوى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأسبق".

وأضاف "الشكوى التي تقدم بها ساسي بسبب 505 ألف دولار كقيمة إجمالية".

واختتم المصدر تصريحاته "اللاعب كان يطالب بـ 450 ألف دولار لكن مع إضافة 5% فائدة عن كل عام أصبح الإجمالي ما يقارب من 505 ألف دولار".

ويأتي ذلك بعد قضية جروس التي كانت أيضا لمدة 3 فترات قيد.

ويطالب جروس بالحصول على 133 ألف دولار وهي قيمة المستحقات المتأخرة لدى النادي.

وبذلك أصبح عدد قضايا الزمالك وقرارات إيقاف القيد على النادي الأبيض (6 قضايا).

وينتهي إيقاف قيد الزمالك بمجرد سداد القضايا الحالية.