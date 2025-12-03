عجز 452 مليون جنيه.. الزمالك يعلن ميزانية قطاع كرة القدم بين 2024 و2025

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 17:56

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك عن ميزانيته قطاع كرة القدم في الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025.

وستعرض الميزانية على الجمعية العمومية لنادي الزمالك يوم 9 ديسمبر الجاري.

وشهدت الميزانية فائض عجز قدره 452 مليون و371 ألف و435 جنيه في قطاع كرة القدم فقط.

وجاءت إيرادات النادي من كرة القدم في الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025: 397 مليون و347 ألف و277 جنيه.

فيما جاءت المصروفات في الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025: 758 مليون و637 ألف و697 جنيه.

image

المقارنة بين 2024 و2025

وبالمقارنة مع ميزانية النادي عن الفترة من 2023 وحتى 2024 فإن إيرادات النادي وصلت حينها لـ 422 مليون و243 ألف و179 ألف.

وهو ما يعني أن إيرادات النادي تراجعت في كرة القدم لـ 24 مليون و895 ألف و902 جنيه.

وفيما يتعلق بالمصروفات فإنها زادت بعدما كانت 742 مليون و961 و464 جنيه في العام الماضي.

وهو ما يعني أن المصروفات زادت بقيمة 15 مليون و676 ألف و233 جنيه.

وتراجعت إيرادات الزمالك من بيع وإعارة اللاعبين بنسبة تقترب من 50% بـ 36 مليون هذا العام بدلا من 75 مليون في العام الماضي.

وارتفعت عقود ومرتبات اللاعبين لـ 554 مليون في العام الحالي بدلا من 500 عن العام الماضي.

الزمالك ميزانية كرة القدم الزمالك الدوري المصري
