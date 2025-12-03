القضية السادسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد لـ الزمالك ولمدة 3 فترات انتقالات

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 17:54

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الزمالك من القيد في قضية جديدة بتاريخ اليوم 3 ديسمبر 2025.

وكشف الاتحاد الدولي عبر موقعه عن إيقاف الزمالك في هذه القضية لمدة 3 فترات قيد.

ويأتي ذلك بعد قضية جروس التي كانت أيضا لمدة 3 فترات قيد.

أخبار متعلقة:
بعد التعادل أمام كايزر تشيفز.. بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة عبد الرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين قبل كأس الرابطة كوكا: هذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب فيريرا: تدريبات الزمالك كانت في ظروف صعبة وملعب سيئ

وبذلك أصبح عدد قضايا الزمالك وقرارات إيقاف القيد على النادي الأبيض (6 قضايا).

وينتهي إيقاف قيد الزمالك بمجرد سداد القضايا الحالية.

وكان إيقاف قيد الزمالك في القضايا السابقة بسبب مستحقات متأخرة لمدربه البرتغالي السابق جوزيه جوميز ومساعديه.

ويأتي ذلك بالإضافة لقضية كريستيان جروس المدير الفني الأسبق.

ولم يتحدد سبب القضية الحالية والتي تسببت في إيقاف القيد لمدة 3 فترات.

الزمالك إيقاف القيد كريستيان جروس جوزيه حوميز
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي سبب قضية الإيقاف السادسة.. وهذه قيمة مستحقاته عجز 452 مليون جنيه.. الزمالك يعلن ميزانية قطاع كرة القدم بين 2024 و2025 أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات بيراميدز خارج المنافسة على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر سليمان: فيريرا رجل سيء.. وما قاله ليس صحيحا غياب الكرتي ومروان.. قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري بيلد: هانوفر في منافسة قوية مع شتوتجارت لضم بلال عطية مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضا رسميا من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم
أخر الأخبار
ديميرال مستمر مع أهلي جدة حتى 2029 6 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي سبب قضية الإيقاف السادسة.. وهذه قيمة مستحقاته 12 دقيقة | الدوري المصري
عجز 452 مليون جنيه.. الزمالك يعلن ميزانية قطاع كرة القدم بين 2024 و2025 40 دقيقة | الدوري المصري
القضية السادسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد لـ الزمالك ولمدة 3 فترات انتقالات 41 دقيقة | الدوري المصري
أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات 48 دقيقة | الدوري المصري
مدرب كريستال بالاس: إسماعيلا سار قد يغيب عن أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – الإسماعيلية الأقرب لاستضافة السوبر المصري لكرة السلة ساعة | كرة سلة
كأس العرب - مؤتمر مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا.. وقادرون على الذهاب بعيدا 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518398/القضية-السادسة-فيفا-يعلن-إيقاف-قيد-جديد-لـ-الزمالك-ولمدة-3-فترات-انتقالات