القضية السادسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد لـ الزمالك ولمدة 3 فترات انتقالات
الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 17:54
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الزمالك من القيد في قضية جديدة بتاريخ اليوم 3 ديسمبر 2025.
وكشف الاتحاد الدولي عبر موقعه عن إيقاف الزمالك في هذه القضية لمدة 3 فترات قيد.
ويأتي ذلك بعد قضية جروس التي كانت أيضا لمدة 3 فترات قيد.
وبذلك أصبح عدد قضايا الزمالك وقرارات إيقاف القيد على النادي الأبيض (6 قضايا).
وينتهي إيقاف قيد الزمالك بمجرد سداد القضايا الحالية.
وكان إيقاف قيد الزمالك في القضايا السابقة بسبب مستحقات متأخرة لمدربه البرتغالي السابق جوزيه جوميز ومساعديه.
ويأتي ذلك بالإضافة لقضية كريستيان جروس المدير الفني الأسبق.
ولم يتحدد سبب القضية الحالية والتي تسببت في إيقاف القيد لمدة 3 فترات.
