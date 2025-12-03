أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات

عقد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة اجتماعا اليوم الأربعاء مع عدد من الحكام بمقر الاتحاد المصري.

وراجع رويز بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها المباريات التي أداروها خلال الأيام الماضية.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لعدد من القرارات التحكيمية عبر تحليل الفيديو، استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار حرص اللجنة على رفع الكفاءة الفنية وتطوير أداء الحكام .

وحضر اللقاء كل من وجيه أحمد، وعزب حجاج، بالإضافة إلى محمد الحنفي عضو اللجنة الفنية.

ويتوقف الدوري المصري خلال الفترة المقبلة وحتى الأسبوع الأخير من يناير بسبب المشاركة في بطولتي كأس العرب وأمم إفريقيا.

ويقام اليوم الأربعاء مواجهة مؤجلة بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية وأخرى بين بيراميدز وبتروجت يوم السبت.

وتنطلق منافسات كأس الرابطة الأسبوع المقبل وحتى نهاية أمم إفريقيا.