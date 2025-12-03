خبر في الجول – الإسماعيلية الأقرب لاستضافة السوبر المصري لكرة السلة

استقر الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والاتحاد في مصر.

وعلم FilGoal.com أن البحرين كانت مرشحة لاستضافة السوبر المصري للعام الثاني على التوالي لكنها اعتذرت.

ولذلك قرر الاتحاد المصري إقامة المباراة في مصر يوم 27 ديسمبر الجاري والأقرب هو إقامة البطولة في الإسماعيلية.

وحاول الاتحاد المصري لكرة السلة إقامة المباراة في البحرين أو الإمارات أو السعودية، وفي الساعات الأخيرة كانت هناك محاولة لإقامة البطولة في الكويت ولكن لم تكتمل المحاولات.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المرتبط قبل أيام ليتوج باللقب للمرة 11 في تاريخهز

وكان الاتحاد السكندري فاز بلقب السوبر المصري لكرة السلة الموسم الماضي على حساب الأهلي.