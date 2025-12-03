كأس العرب - مؤتمر مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا.. وقادرون على الذهاب بعيدا

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 16:33

كتب : FilGoal

كأس العرب - تونس - سوريا - سامي الطرابلسي

أكد سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس أن الفريق قد طوى صفحة الخسارة أمام سوريا، وذلك قبل مواجهة فلسطين.

ويصطدم المنتخب الفلسطيني بنظيره التونسي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العرب يوم الخميس.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي: "لقد حاولنا تجهيز جميع اللاعبين بعد النتيجة السلبية أمام سوريا والتي تسببت في الحسرة والأسف".

وأكمل "خلال اليومين الماضيين تم تدارك الأمر نفسيا وذهنيا، ونأمل أن تكون الجاهزية البدنية جيدة".

وأضاف "لقد سيطرنا على المباراة الأولى أمام سوريا، ولكن في كرة القدم هناك أحكام مغايرة لا يمكن توقعها، والمنافس انتظر تعثرنا ونجح في التسجيل من كرة ثابتة".

وتابع "هناك بعض اللاعبين الجدد سيلتحقون بصفوف نسور قرطاج، مثل حازم المستوري والحاج محمود بعد الاتفاق مع أنديتهم".

وأتم "كل اللاعبين يشعرون بأنهم قادرون على الفوز والذهاب بعيدا في البطولة، وعلينا تدارك الخسارة ونسيانها".

ويتقاسم منتخب فلسطين صدارة المجموعة الأولى مع سوريا.

بينما يحتل منتخبي سوريا وقطر المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.

