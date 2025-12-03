مباشر كأس العرب - العراق (2)-(0) البحرين.. جووول الثاني

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 16:32

كتب : FilGoal

مهند علي - العراق ضد الإمارات

يقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة العراق ضد البحرين ضمن كأس العرب.

ويلعب العراق ضد البحرين ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

لمتابعة مباراة العراق ضد البحرين دقيقة بدقيقة من هنا.

ق25. جووول الثاني للعراق عن طريق مهند علي مستغلا تسديدة اعترضها داخل منطقة الجزاء ووضعها بنفسه في الشباك.

ق17. خروج الحارس إبراهيم لطف الله حارس البحرين بعد الهدف للإصابة ودخول عمر سالم بدلا منه.

ق10. جووول أول للعراق عن طريق أيمن حسين برأسية اخطأ الحارس في التعامل معها ووضعها بالشباك.

بداية المباراة

