كأس العرب - أحمد حسن: محمد شريف مستمر مع منتخب مصر بشكل طبيعي

نفى أحمد حسن مدير منتخب مصر استبعاد محمد شريف من قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العرب في قطر.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية: "محمد شريف مستمر بشكل طبيعي في معسكر المنتخب الوطني في قطر ولا صحة للشائعات المتداولة بشأن استبعاده ولا أدري لماذا تثار تلك الشائعات في ذلك التوقيت بدلا من دعم المنتخب في البطولة".

ورصدت الكاميرات حديث محمد شريف مع حلمي طولان المدير الفني للفراعنة بعد استبداله أمام الكويت في كأس العرب.

وتعادل منتخب مصر مع الكويت بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب في قطر.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع الكويت والإمارات والأردن.

ويلعب منتخب مصر ضد الإمارات يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس، وأبو ظبي الرياضية وقنوات الكاس.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل.