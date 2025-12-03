كأس العرب - أحمد حسن: محمد شريف مستمر مع منتخب مصر بشكل طبيعي

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 16:29

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - الكويت - كأس العرب - محمد شريف

نفى أحمد حسن مدير منتخب مصر استبعاد محمد شريف من قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العرب في قطر.

محمد شريف

النادي : الأهلي

مصر (ب)

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية: "محمد شريف مستمر بشكل طبيعي في معسكر المنتخب الوطني في قطر ولا صحة للشائعات المتداولة بشأن استبعاده ولا أدري لماذا تثار تلك الشائعات في ذلك التوقيت بدلا من دعم المنتخب في البطولة".

ورصدت الكاميرات حديث محمد شريف مع حلمي طولان المدير الفني للفراعنة بعد استبداله أمام الكويت في كأس العرب.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - بصافرة مصرية.. السودان يفرض التعادل على الجزائر كأس العرب - مؤتمر مدرب فلسطين: خسارة تونس من سوريا لا تعكس مستوى نسور قرطاج

وتعادل منتخب مصر مع الكويت بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب في قطر.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع الكويت والإمارات والأردن.

ويلعب منتخب مصر ضد الإمارات يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس، وأبو ظبي الرياضية وقنوات الكاس.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل.

محمد شريف منتخب مصر كأس العرب أحمد حسن
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي سبب قضية الإيقاف السادسة.. وهذه قيمة مستحقاته عجز 452 مليون جنيه.. الزمالك يعلن ميزانية قطاع كرة القدم بين 2024 و2025 القضية السادسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد لـ الزمالك ولمدة 3 فترات انتقالات أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات بيراميدز خارج المنافسة على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر سليمان: فيريرا رجل سيء.. وما قاله ليس صحيحا غياب الكرتي ومروان.. قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري كأس العرب – العراقي: قادرون على الفوز أمام الإمارات والأردن
أخر الأخبار
ديميرال مستمر مع أهلي جدة حتى 2029 7 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي سبب قضية الإيقاف السادسة.. وهذه قيمة مستحقاته 13 دقيقة | الدوري المصري
عجز 452 مليون جنيه.. الزمالك يعلن ميزانية قطاع كرة القدم بين 2024 و2025 41 دقيقة | الدوري المصري
القضية السادسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد لـ الزمالك ولمدة 3 فترات انتقالات 42 دقيقة | الدوري المصري
أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات 50 دقيقة | الدوري المصري
مدرب كريستال بالاس: إسماعيلا سار قد يغيب عن أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – الإسماعيلية الأقرب لاستضافة السوبر المصري لكرة السلة ساعة | كرة سلة
كأس العرب - مؤتمر مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا.. وقادرون على الذهاب بعيدا 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518392/كأس-العرب-أحمد-حسن-محمد-شريف-مستمر-مع-منتخب-مصر-بشكل-طبيعي