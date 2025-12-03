كأس العرب - بصافرة مصرية.. السودان يفرض التعادل على الجزائر

فرض منتخب السودان نتيجة التعادل السلبي على حساب نظيره الجزائري ببطولة كأس العرب.

وتعادل منتخب السودان ضد نظيره الجزائري 0-0 ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

وأدار المباراة تحكيميا أمين عمر الحكم الدولي المصري.

وشهدت المباراة طرد أدم وناس لاعب منتخب الجزائر في الدقيقة 45 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

بهذه النتيجة حصد منتخبي الجزائر والسودان النقطة الأولى في المجموعة الرابعة.

ويلعب العراق بعد قليل ضد البحرين في المجموعة ذاتها.

وتضمن المجموعة الرابعة منتخبات: العراق والبحرين والجزائر والسودان.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

وصف المباراة

بدأ المنتخب الجزائري المباراة بضغط هجومي على مرمى السودان بحثا عن التسجيل مبكرا.

وأهدر عادل بولبينة فرصة محققة للتسجيل بعد انفراد بالمرمى لكن محمد أبوجا حارس السودان أبعدها ببراعة.

وعاد بولبينة ليهدر فرصة جديدة للتسجيل بعد ستديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى.

ورد السودان عن طريقة ضربة رأسية لمحمد عبد الرحمن لكنها جاءت سهلة في يد حارس الجزائر.

وسدد رضوان بركاني مهاجم الجزائر تسديدة قوية لكن أبوجا تألق مجددا وتصدى للكرة.

وأشهر أمين عمر البطاقة الصفراء الثانية (الحمراء) في وجه أدم وناس لاعب الجزائر بعد تدخل قوي على لاعب السودان.

وأهدر محمد عبد الرحمن أخطر فرصة المباراة للمنتخب السوداني بعدما هزت تسديدته الشباك الخارجية للمنتخب الجزائري.

ودفع مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر بالثنائي إسلام سليماني ويوسف عطال لتنشيط الجانب الهجومي.

وانطلق عادل بولبينة من الجهة اليمنى وأرسل عرضية في اتجاه سليماني الذي وجه ضربة رأسية لكنها مرت عالية.