كأس العرب - بصافرة مصرية.. السودان يفرض التعادل على الجزائر

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 16:15

كتب : FilGoal

السودان ضد الجزائر - كأس العرب

فرض منتخب السودان نتيجة التعادل السلبي على حساب نظيره الجزائري ببطولة كأس العرب.

وتعادل منتخب السودان ضد نظيره الجزائري 0-0 ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

وأدار المباراة تحكيميا أمين عمر الحكم الدولي المصري.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - مؤتمر مدرب فلسطين: خسارة تونس من سوريا لا تعكس مستوى نسور قرطاج كأس العرب - مؤتمر مدرب سوريا: سنقدم أفضل ما لدينا أمام قطر رغم الصعوبات كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا كأس العرب - لوبيتيجي يعلن انتهاء البطولة للاعب قطر بعد إصابته أمام فلسطين

وشهدت المباراة طرد أدم وناس لاعب منتخب الجزائر في الدقيقة 45 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

بهذه النتيجة حصد منتخبي الجزائر والسودان النقطة الأولى في المجموعة الرابعة.

ويلعب العراق بعد قليل ضد البحرين في المجموعة ذاتها.

وتضمن المجموعة الرابعة منتخبات: العراق والبحرين والجزائر والسودان.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

وصف المباراة

بدأ المنتخب الجزائري المباراة بضغط هجومي على مرمى السودان بحثا عن التسجيل مبكرا.

وأهدر عادل بولبينة فرصة محققة للتسجيل بعد انفراد بالمرمى لكن محمد أبوجا حارس السودان أبعدها ببراعة.

وعاد بولبينة ليهدر فرصة جديدة للتسجيل بعد ستديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى.

ورد السودان عن طريقة ضربة رأسية لمحمد عبد الرحمن لكنها جاءت سهلة في يد حارس الجزائر.

وسدد رضوان بركاني مهاجم الجزائر تسديدة قوية لكن أبوجا تألق مجددا وتصدى للكرة.

وأشهر أمين عمر البطاقة الصفراء الثانية (الحمراء) في وجه أدم وناس لاعب الجزائر بعد تدخل قوي على لاعب السودان.

وأهدر محمد عبد الرحمن أخطر فرصة المباراة للمنتخب السوداني بعدما هزت تسديدته الشباك الخارجية للمنتخب الجزائري.

ودفع مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر بالثنائي إسلام سليماني ويوسف عطال لتنشيط الجانب الهجومي.

وانطلق عادل بولبينة من الجهة اليمنى وأرسل عرضية في اتجاه سليماني الذي وجه ضربة رأسية لكنها مرت عالية.

كأس العرب منتخب الجزائر منتخب السودان
نرشح لكم
كأس العرب - مؤتمر مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا.. وقادرون على الذهاب بعيدا مباشر كأس العرب - العراق (2)-(0) البحرين.. جووول الثاني كأس العرب - مؤتمر مدرب فلسطين: خسارة تونس من سوريا لا تعكس مستوى نسور قرطاج كأس العرب - تشكيل البحرين.. ثلاثي هجومي أمام العراق ولطف الله في حراسة المرمى كأس العرب - تشكيل العراق.. أيمن حسين ومهند علي يقودان الهجوم أمام البحرين انتهت في كأس العرب - الجزائر (0)-(0) السودان.. نقطة لكل فريق كأس العرب - تشكيل السودان.. محمد عبد الرحمن يقود الهجوم أمام الجزائر كأس العرب - تشكيل الجزائر.. بولبينة يقود الهجوم أمام السودان.. وسعيود بديل
أخر الأخبار
مدرب كريستال بالاس: إسماعيلا سار قد يغيب عن أمم إفريقيا 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – الإسماعيلية الأقرب لاستضافة السوبر المصري لكرة السلة 36 دقيقة | كرة سلة
كأس العرب - مؤتمر مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا.. وقادرون على الذهاب بعيدا 47 دقيقة | كأس العرب
مباشر كأس العرب - العراق (2)-(0) البحرين.. جووول الثاني 47 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - أحمد حسن: محمد شريف مستمر مع منتخب مصر بشكل طبيعي 50 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب - بصافرة مصرية.. السودان يفرض التعادل على الجزائر ساعة | كأس العرب
يوفنتوس يعلن إصابة جاتي بقطع في الغضروف الهلالي ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: برشلونة سيجدد تعاقد جارسيا لمدة 5 مواسم ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518391/كأس-العرب-بصافرة-مصرية-السودان-يفرض-التعادل-على-الجزائر