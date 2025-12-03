يوفنتوس يعلن إصابة جاتي بقطع في الغضروف الهلالي

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 16:07

كتب : FilGoal

فيديريكو جاتي

أعلن نادي يوفنتوس إصابة لاعبه فيدريكو جاتي بقطع في الغضروف الهلالي للركبة.

فيديريكو جاتي

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وأصيب جاتي خلال مواجهة يوفنتوس ضد أودينيزي في كأس إيطاليا.

وتأهل يوفنتوس لربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على أودينيزي بهدفين دون رد.

أخبار متعلقة:
التعادلات أصبحت من الماضي؟ يوفنتوس يفوز للمباراة الثانية تواليا على كالياري بمشاركة يوفنتوس وأكاديمية برشلونة.. الكشف عن مجموعات بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عاما يوفنتوس ينجو من مفاجأة بودو جليمت بفوز مثير.. ونيوكاسل يسقط أمام مارسيليا سكاي: يوفنتوس وأندية ألمانية تتنافس لضم "سوبوسلاي الجديد"

وخرج جاتي في الدقيقة 56 من المباراة متأثرا بإصابته.

وأشار يوفنتوس إلى أن جاتي سيخضع لعملية جراحية في الركبة خلال الأيام المقبلة قبل أن يبدأ فترة التعافي.

صاحب الـ 27 عاما شارك في 14 مباراة بقميص يوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفين.

وسيلعب يوفنتوس في ربع النهائي ضد الفائز من مباراة أتالانتا وجنوى.

وانضم جاتي إلى قائمة الإصابات والتي تضم دوسان فلاهوفيتش ودانييلي روجاني وبريمير وماتيا بيرين وأركاديوش ميليك وكارلو بينسوليو.

فيديريكو جاتي يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - عودة كامافينجا أساسيا أمام بلباو رومانو: برشلونة سيجدد تعاقد جارسيا لمدة 5 مواسم بالدي: نجحنا في الرد بشكل مميز بعدما تلقينا هدفا أمام أتلتيكو ماركو سيلفا: كنا نستحق التعادل أمام مانشستر سيتي رافينيا: طلبت التبديل أمام أتلتيكو بسبب التعب دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل لـ100 هدف هالاند: الوصول لـ200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا جوارديولا: أشعر أحيانا أن اللاعبين لا يحترموني في الملعب
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - عودة كامافينجا أساسيا أمام بلباو 2 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل كأس العرب - لوكاس وأوليفيرا في هجوم الإمارات.. والنعيمات يقود هجوم الأردن 11 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - العراق يفوز على البحرين ويتصدر المجموعة الرابعة 13 دقيقة | كأس العرب
ديميرال مستمر مع أهلي جدة حتى 2029 25 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي سبب قضية الإيقاف السادسة.. وهذه قيمة مستحقاته 31 دقيقة | الدوري المصري
عجز 452 مليون جنيه.. الزمالك يعلن ميزانية قطاع كرة القدم بين 2024 و2025 59 دقيقة | الدوري المصري
القضية السادسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد لـ الزمالك ولمدة 3 فترات انتقالات ساعة | الدوري المصري
أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518390/يوفنتوس-يعلن-إصابة-جاتي-بقطع-في-الغضروف-الهلالي