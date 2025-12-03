يوفنتوس يعلن إصابة جاتي بقطع في الغضروف الهلالي

أعلن نادي يوفنتوس إصابة لاعبه فيدريكو جاتي بقطع في الغضروف الهلالي للركبة.

فيديريكو جاتي النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأصيب جاتي خلال مواجهة يوفنتوس ضد أودينيزي في كأس إيطاليا.

وتأهل يوفنتوس لربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على أودينيزي بهدفين دون رد.

وخرج جاتي في الدقيقة 56 من المباراة متأثرا بإصابته.

وأشار يوفنتوس إلى أن جاتي سيخضع لعملية جراحية في الركبة خلال الأيام المقبلة قبل أن يبدأ فترة التعافي.

صاحب الـ 27 عاما شارك في 14 مباراة بقميص يوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفين.

وسيلعب يوفنتوس في ربع النهائي ضد الفائز من مباراة أتالانتا وجنوى.

وانضم جاتي إلى قائمة الإصابات والتي تضم دوسان فلاهوفيتش ودانييلي روجاني وبريمير وماتيا بيرين وأركاديوش ميليك وكارلو بينسوليو.