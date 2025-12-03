رومانو: برشلونة سيجدد تعاقد جارسيا لمدة 5 مواسم
الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 15:59
كتب : FilGoal
أتفق نادي برشلونة الإسباني على تجديد تعاقد مدافع إريك جارسيا.
وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس، أن برشلونة سيجدد تعاقد إريك جارسيا.
وأن التجديد سيكون الأسبوع المقبل عندما يوقع اللاعب على العقود الجديدة له مع برشلونة.
وسيوقع إريك جارسيا مع برشلونة على عقد جديد يمتد لمدة 5 مواسم.
ويبلغ جارسيا من العمر 24 عاما وبدأ مسيرته في أكاديمية برشلونة قبل أن ينضم إلى فريق الشباب في مانشستر سيتي.
بعدما تم تصيعده للفريق الأول لمانشستر سيتي ولعب معه لمدة موسمين قبل أن ينتقل إلى جيرونا ومنه إلى برشلونة في عام 2024.
