كأس العرب - مؤتمر مدرب فلسطين: خسارة تونس من سوريا لا تعكس مستوى نسور قرطاج

يدرك إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين أن فريقه ينتظره مواجهة صعبة ضد تونس، خاصة بعد خسارة نسور قرطاج للمباراة الافتتاحية.

ويصطدم المنتخب الفلسطيني بنظيره التونسي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العرب يوم الخميس.

وقال أبو جزر في مؤتمر صحفي: "تمكننا من الفوز على منتخب قطر بطل كأس آسيا في النسختين الماضيتين، وحصد ثلاث نقاط مهمة للغاية".

وأضاف "نحترم المنتخب التونسي الذي يملك خبرة كبيرة وهو منتخب قوي".

وتابع "منتخب تونس تلقى خسارة مؤلمة في مباراته الأولى أمام سوريا، وهي نتيجة لا تعكس المستوى العام لنسور قرطاج".

وأكمل "ندرك أن المواجهة ستكون صعبة من الناحية التكتيكية لكن ثقتنا كبيرة بجميع اللاعبين لتنفيذ الواجبات".

ويتقاسم منتخب فلسطين صدارة المجموعة الأولى مع سوريا.

بينما يحتل منتخبي سوريا وقطر المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.