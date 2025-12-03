كأس العرب - مؤتمر مدرب فلسطين: خسارة تونس من سوريا لا تعكس مستوى نسور قرطاج

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 15:55

كتب : FilGoal

حامد حمدان - منتخب فلسطين

يدرك إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين أن فريقه ينتظره مواجهة صعبة ضد تونس، خاصة بعد خسارة نسور قرطاج للمباراة الافتتاحية.

ويصطدم المنتخب الفلسطيني بنظيره التونسي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العرب يوم الخميس.

وقال أبو جزر في مؤتمر صحفي: "تمكننا من الفوز على منتخب قطر بطل كأس آسيا في النسختين الماضيتين، وحصد ثلاث نقاط مهمة للغاية".

أخبار متعلقة:
فيفا يعلن موعد أحقية منتخبات أمم إفريقيا في ضم لاعبيها قبل البطولة كأس العرب - مؤتمر مدرب سوريا: سنقدم أفضل ما لدينا أمام قطر رغم الصعوبات كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا كأس العرب - لوبيتيجي يعلن انتهاء البطولة للاعب قطر بعد إصابته أمام فلسطين

وأضاف "نحترم المنتخب التونسي الذي يملك خبرة كبيرة وهو منتخب قوي".

وتابع "منتخب تونس تلقى خسارة مؤلمة في مباراته الأولى أمام سوريا، وهي نتيجة لا تعكس المستوى العام لنسور قرطاج".

وأكمل "ندرك أن المواجهة ستكون صعبة من الناحية التكتيكية لكن ثقتنا كبيرة بجميع اللاعبين لتنفيذ الواجبات".

ويتقاسم منتخب فلسطين صدارة المجموعة الأولى مع سوريا.

بينما يحتل منتخبي سوريا وقطر المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.

فلسطين سوريا تونس قطر كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب - مؤتمر مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا.. وقادرون على الذهاب بعيدا مباشر كأس العرب - العراق (2)-(0) البحرين.. جووول الثاني كأس العرب - بصافرة مصرية.. السودان يفرض التعادل على الجزائر كأس العرب - تشكيل البحرين.. ثلاثي هجومي أمام العراق ولطف الله في حراسة المرمى كأس العرب - تشكيل العراق.. أيمن حسين ومهند علي يقودان الهجوم أمام البحرين انتهت في كأس العرب - الجزائر (0)-(0) السودان.. نقطة لكل فريق كأس العرب - تشكيل السودان.. محمد عبد الرحمن يقود الهجوم أمام الجزائر كأس العرب - تشكيل الجزائر.. بولبينة يقود الهجوم أمام السودان.. وسعيود بديل
أخر الأخبار
مدرب كريستال بالاس: إسماعيلا سار قد يغيب عن أمم إفريقيا 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – الإسماعيلية الأقرب لاستضافة السوبر المصري لكرة السلة 37 دقيقة | كرة سلة
كأس العرب - مؤتمر مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا.. وقادرون على الذهاب بعيدا 48 دقيقة | كأس العرب
مباشر كأس العرب - العراق (2)-(0) البحرين.. جووول الثاني 48 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - أحمد حسن: محمد شريف مستمر مع منتخب مصر بشكل طبيعي 51 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب - بصافرة مصرية.. السودان يفرض التعادل على الجزائر ساعة | كأس العرب
يوفنتوس يعلن إصابة جاتي بقطع في الغضروف الهلالي ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: برشلونة سيجدد تعاقد جارسيا لمدة 5 مواسم ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518388/كأس-العرب-مؤتمر-مدرب-فلسطين-خسارة-تونس-من-سوريا-لا-تعكس-مستوى-نسور-قرطاج