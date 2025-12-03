كأس العرب - تشكيل البحرين.. ثلاثي هجومي أمام العراق ولطف الله في حراسة المرمى

يعتمد منتخب البحرين على ثلاثي هجومي خلال مواجهة العراق المرتقبة ضمن كأس العرب.

ويلعب منتخب البحرين ضد العراق بعد قليل ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العرب.

ويحرس إبراهيم لطف الله مرمى المنتخب البحريني في مواجهة نظيره العراقي.

وجاء تشكيل منتخب البحرين ضد العراق كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله

الدفاع: عبد الله الخلاصي - وليد الحيام - أمين بنعدي

الوسط: فينسينت إيمانويل - السيد ضياء - كميل الأسود - علي مدن

الهجوم: محمد مرهون - محمد الرميحي - مهدي حميدان.

ويلعب منتخب البحرين ضمن المجموعة الرابعةرفقة منتخبات: العراق والجزائر والسودان.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.