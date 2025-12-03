كأس العرب - تشكيل العراق.. أيمن حسين ومهند علي يقودان الهجوم أمام البحرين

يقود الثنائي أيمن حسين ومهند علي هجوم العراق خلال مواجهة البحرين ضمن منافسات كأس العرب.

ويلعب العراق ضد البحرين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

وجاء تشكيل العراق لمواجهة البحرين كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل

الدفاع: مصطفى سعدون - أكرم هاشم - مناف يونس - أحمد يحيى

الوسط: حسن عبد الكريم - سجاد جاسم - عل جاسم - زين إسماعيل

الهجوم: أيمن حسين - مهند علي.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات: الجزائر والسودان والبحرين.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.