الدوري الإسباني يبيع حقوق بثه محليًا مقابل 6 مليارات يورو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني بيع حقوق بث الدوري داخل إسبانيا مقابل 6 مليارات و135 مليون يورو.

وحصلت كل من شبكتي تيليفونيكا وDAZN على حقوق البث السكني داخل إسبانيا لمدة 5 مواسم، بحيث تبث كل شبكة منهما 5 مباريات في الجولة.

وتم تقسيم العائدات كالتالي:

5.25 مليارات يورو من البث السكني لدوري الدرجة الأولى.

650 مليون يورو من المقاهي والمطاعم والأماكن التجارية.

175 مليون يورو من دوري الدرجة الثانية.

60 مليون يورو من حقوق البث المفتوح.

التعاقد سيمتد من موسم 2027/2028 وحتى موسم 2031/2032.

وقال خافيير تيباس رئيس الرابطة: "في ظل المشهد المعقّد محليًا ودوليًا فإن تأمين أكثر من 6 مليارات يورو من الحقوق المحلية ونمو إجمالي بنسبة 9% يعد خبرًا ممتازًا للاستدامة المالية لأنديتنا ولمستقبل كرة القدم الإسبانية".

وتابع: "في وقت تشهد فيه دوريات عديدة انخفاضًا في قيمة حقوق البث فإن النمو المتواصل للدوري الإسباني وتحقيق أرقام قياسية يحملان دلالة كبيرة، هذه النتيجة تعكس قوة منتجنا وثقة الجهات الناقلة، مدفوعًا بشكل كبير بجهودنا في مكافحة القرصنة التي ساعدت على توسيع قاعدة المستخدمين لدى المشغلين، بالإضافة إلى التزام الأندية بتحسين المحتوى السمعي البصري وتقديم أفضل تجربة للجماهير".