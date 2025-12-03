فيفا يعلن موعد أحقية منتخبات أمم إفريقيا في ضم لاعبيها قبل البطولة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي موعد أحقية المنتخبات الإفريقية في ضم لاعبيها من أجل خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وتنطلق البطولة بالمغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.

وأفاد فيفا في بيان: "يحق للمنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 ضم لاعبيها يوم 15 ديسمبر".

وأضاف "تماشيا مع نفس المبدأ الذي طُبق خلال كأس العالم 2022، سيتم تقليص فترة تسريح الأندية للاعبيها إلى 7 أيام قبل البطولة".

وأوضح البيان أن القرار اتُخذ إثر مباحثات مثمرة مع مجموعة من الجهات الفاعلة، وبفضل مبادرة تبناها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتقليص أثر القرار على مختلف الأطراف المعنية.

ودعا فيفا المنتخبات والأندية لحل حالات النزاع بطرق ودية، وأكد الاتحاد الدولي أنه سيقوم بالتوسط للحل بين الطرفين.

وكان أرني سلوت مدرب ليفربول قد أوضح أن ناديه سيترك محمد صلاح لمنتخب مصر يوم 15 ديسمبر.

وبذلك سيغيب صلاح وعمر مرموش عن مباراة منتخب مصر وديا ضد نيجيريا يوم 14 ديسمبر الجاري في القاهرة.

ويضم المنتخب محمد صلاح جناح ليفربول، وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وحمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري، وإبراهيم عادل جناح الجزيرة الإماراتي ورامي ربيعة مدافع العين الإماراتي.

ليفربول في هذه الأثناء يواجه سندرلاند يوم الأربعاء، ثم ليدز يوم 6 ديسمبر، ثم إنتر في دوري الأبطال يوم 9 دسيمبر، ثم برايتون في 13 ديسمبر.

في الفترة ذاتها يلعب سيتي مع سندرلاند يوم 6 ديسمبر، ثم ريال مدريد يوم 10 ديسمبر، وأخيرا كريستال بالاس يوم 14 ديسمبر.

نانت يلعب مصطفى محمد مباراتين في هذه الفترة، أمام لانس يوم 6 ديسمبر، وأنجيه يوم 12 ديسمبر.

الوكرة كذلك لديه مباراتين، أمام البدع يوم 5 ديسمبر، ثم الغرافة يوم 13 ديسمبر.

أما فيما يخص إبراهيم عادل ورامي ربيعة فإن المسابقات الإماراتية متوقفة بالفعل في الوقت الحالي لأجل كأس العرب.

ويستضيف المغرب المسابقة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة الإفريقية يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي.

بينما يواجه الفراعنة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية يوم 26 من الشهر نفسه.

على أن يختتم منتخب مصر مواجهات دور المجموعات بمباراة أنجولا يوم 29 ديسمبر.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).