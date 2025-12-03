بالدي: نجحنا في الرد بشكل مميز بعدما تلقينا هدفا أمام أتلتيكو

أعرب أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة عن سعادته بعد فوز برشلونة 3-1 على أتلتيكو مدريد في كامب نو مساء الثلاثاء، مؤكداً أن الفريق قدم أداءً ممتازاً ورد بشكل جيد بعد استقبال هدف مبكر.

وقال الظهير الأيسر، الذي صنع هدفاً في المباراة: "أهم شيء هو كيفية رد فعل الفريق بعد تلقي الهدف. أنا سعيد بعقلية الفريق وروحه".

وأضاف عن أهمية الانتصار: "كانت مباراة مهمة جداً بسبب المنافس الذي واجهناه. هذا الفوز سيمنحنا الكثير من الثقة".

وبخصوص ضياع ركلة الجزاء التي أهدرها روبرت ليفاندوفسكي، علق بالدي بتعاطف: "كلنا بشر وكلنا نخطئ. لا شيء لنقوله لليفاندوفسكي".

كما أشاد بالجانب الدفاعي للفريق: "عادة يتم التركيز على الهجوم، لكننا كنا جيدين جداً دفاعياً اليوم، ويجب أن يُقدر ذلك".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن عودة اللاعبين المهمين من الإصابات ساهمت في رفع مستوى الفريق: "كلما زاد عدد اللاعبين المتاحين، زادت الخيارات والمنافسة، وهذا يحفزنا أكثر. شيئا فشيئا، سنعود لأفضل مستوى لنا ونحقق موسما رائعا".

