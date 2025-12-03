وزير الرياضة يقرر إحالة واقعة وفاة السباح يوسف محمد للنيابة العامة

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 14:41

كتب : رضا السنباطي

يوسف محمد - نادي الزهور

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحويل تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور إلى النيابة العامة.

وتوفي يوسف محمد لاعب نادي الزهور للسباحة عقب تعرضه للإغماء خلال مشاركته بمنافسات بطولة الجمهورية تحت 12 عاما.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا أعلنت من خلال قرار أشرف صبحي بتحويل الواقعة للتحقيق في النيابة العامة.

كما طالبت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسباحة بإعداد تقريرٍ شامل وعاجل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث.

وأمر وزير الرياضة بتشكيل لجنة مختصين من الشئون القانونية واللجنة الطبية العليا والأداء الرياضي والرقابة الداخلية، لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية.

وأعلن نادي الزهور الحداد 3 أيام على وفاة يوسف محمد لاعب فريق السباحة تحت 12 عاما بالنادي.

وكان يوسف محمد قد توج قبل أيام بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com للفقيد الرحمة والمغفرة ولأسرته وجمهور الزمالك الصبر والسلوان.

وزارة الشباب والرياضة
