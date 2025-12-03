في الجول يكشف أعضاء وفد منتخب مصر المسافر لحضور قرعة كأس العالم

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 14:32

كتب : محمد جمال

منتخب مصر

علم FilGoal.com أن وفد منتخب مصر سيسافر مساء الأربعاء إلى الولايات المتحدة لحضور قرعة كأس العالم 2026.

وتقام مراسم القرعة يوم الجمعة في مركز كينيدي بواشنطن العاصمة.

وعلم FilGoal.com أن التوأم حسام وإبراهيم حسن وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ونائبه خالد الدرندلي سيمثلون مصر في القرعة بأمريكا.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا آس: الاتحاد الإيراني يقاطع قرعة كأس العالم 2026 كأس العرب - "تصنيف فيفا بديل القرعة".. تعديل حال تساوى فريقان أو أكثر بمرحلة المجموعات فيفا يكشف تفاصيل قرعة كأس العالم.. وموعد الإعلان عن مواعيد المباريات

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا يوم الأربعاء، على أن يتولى الجهاز المساعد لحسام حسن قيادة اللاعبين حتى عودة الوفد.

ويبدأ المعسكر بتدريبات خفيفة تحت قيادة الجهاز المعاون لحسام حسن.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلا من 32.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم للمرة الأخيرة بعام 2018 التي أقيمت في روسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا.

قبل أيام، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل قرعة كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد المنتخب المصري في المستوى الثالث بالقرعة..طالع التفاصيل بالضغط هنا

وأوضح فيفا أن القرعة ستقام يوم الجمعة 5 ديسمبر، فيما سيتم الكشف يوم السبت عن ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها.

وتنص القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا - المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء 1، بينما ستكون بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة في أربعة أوعية بحسب التصنيف العالمي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر.

ووضع الاتحاد الدولي الكرتين المخصصتين للفرق المتأهلة عبر الملحق العالمي، والأربع كرات للفرق المتأهلة عبر الملحق الأوروبي في الوعاء الرابع.

وستشهد قرعة كأس العالم جدولة المباريات على مسارين حتى نصف النهائي، تحقيقا للتوازن بين منتخبات البطولة.

وبالتالي لن يلتقي الأعلى تصنيفا (إسبانيا) مع المنتخب الثاني تصنيفا (الأرجنتين) حتى المباراة النهائية، ونفس الأمر مع المنتخبين الثالث والرابع في التصنيف (فرنسا، وإنجلترا).

ولن يتواجد أكثر من منتخب من نفس القارة في نفس المجموعة، باستثناء قارة أوروبا التي يمثلها 16 منتخبا في المونديال.

وبالتالي سيتواجد منتخب أوروبي واحد على الأقل في كل مجموعة، واثنين على الأكثر.

حسام حسن إبراهيم حسن هاني أبو ريدة خالد الدرندلي منتخب مصر
نرشح لكم
كأس العرب - جدول مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الأولى أحمد حسن يكشف تفاصيل خلاف مسدد ضربة الجزاء أمام الكويت.. وما دار بين شريف وطولان كأس العرب - الغساني: نسعى لتعويض خسارة الأردن أمام مصر اتفاق تاريخي بين كاف والقناة الرابعة البريطانية بشأن بث مباريات أمم إفريقيا خبر في الجول - إصابة كريم فؤاد بكدمة في الركبة وأشعة لتحديد درجة إصابته انتهت في كأس العرب - العراق (2)-(1) البحرين كأس العرب - أحمد حسن: محمد شريف مستمر مع منتخب مصر بشكل طبيعي
أخر الأخبار
ألونسو: قدمنا المباراة الأكثر تكاملا أمام بلباو 42 ثاتيه | الدوري الإسباني
كأس العرب - جدول مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات 6 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الأولى 11 دقيقة | منتخب مصر
أحمد حسن يكشف تفاصيل خلاف مسدد ضربة الجزاء أمام الكويت.. وما دار بين شريف وطولان 18 دقيقة | كأس العرب
صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - يحيى خالد يتألق مجددا رغم خسارة باريس سان جيرمان أمام برشلونة 21 دقيقة | رياضات أخرى
تشيلسي يسقط بثلاثية.. وأستون فيلا يقتنص المركز الثالث في الدوري الإنجليزي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يعلن تلقيه إخطارا بتأجيل انضمام ماييلي إلى منتخب الكونغو الديمقراطية 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518381/في-الجول-يكشف-أعضاء-وفد-منتخب-مصر-المسافر-لحضور-قرعة-كأس-العالم