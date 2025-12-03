في الجول يكشف أعضاء وفد منتخب مصر المسافر لحضور قرعة كأس العالم

علم FilGoal.com أن وفد منتخب مصر سيسافر مساء الأربعاء إلى الولايات المتحدة لحضور قرعة كأس العالم 2026.

وتقام مراسم القرعة يوم الجمعة في مركز كينيدي بواشنطن العاصمة.

وعلم FilGoal.com أن التوأم حسام وإبراهيم حسن وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ونائبه خالد الدرندلي سيمثلون مصر في القرعة بأمريكا.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا يوم الأربعاء، على أن يتولى الجهاز المساعد لحسام حسن قيادة اللاعبين حتى عودة الوفد.

ويبدأ المعسكر بتدريبات خفيفة تحت قيادة الجهاز المعاون لحسام حسن.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلا من 32.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم للمرة الأخيرة بعام 2018 التي أقيمت في روسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا.

قبل أيام، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل قرعة كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد المنتخب المصري في المستوى الثالث بالقرعة..طالع التفاصيل بالضغط هنا

وأوضح فيفا أن القرعة ستقام يوم الجمعة 5 ديسمبر، فيما سيتم الكشف يوم السبت عن ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها.

وتنص القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا - المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء 1، بينما ستكون بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة في أربعة أوعية بحسب التصنيف العالمي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر.

ووضع الاتحاد الدولي الكرتين المخصصتين للفرق المتأهلة عبر الملحق العالمي، والأربع كرات للفرق المتأهلة عبر الملحق الأوروبي في الوعاء الرابع.

وستشهد قرعة كأس العالم جدولة المباريات على مسارين حتى نصف النهائي، تحقيقا للتوازن بين منتخبات البطولة.

وبالتالي لن يلتقي الأعلى تصنيفا (إسبانيا) مع المنتخب الثاني تصنيفا (الأرجنتين) حتى المباراة النهائية، ونفس الأمر مع المنتخبين الثالث والرابع في التصنيف (فرنسا، وإنجلترا).

ولن يتواجد أكثر من منتخب من نفس القارة في نفس المجموعة، باستثناء قارة أوروبا التي يمثلها 16 منتخبا في المونديال.

وبالتالي سيتواجد منتخب أوروبي واحد على الأقل في كل مجموعة، واثنين على الأكثر.