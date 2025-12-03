انتهت في كأس العرب - الجزائر (0)-(0) السودان.. نقطة لكل فريق

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 13:58

كتب : FilGoal

السودان ضد الجزائر - كأس العرب

ويلعب منتخب الجزائر ضد السودان ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة.

نهاية المباراة

ق75 تصدي رائع من حارس مرمى الجزائر يمنع محمد عبد الرحمن من التسجيل

ق70 هدف محقق يضيع من المنتخب السوداني بعد تسديدة صاروخية

ق50 تسديدة قوية من محمد عبد الرحمن لاعب السودان تتحول لركلة ركنية

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق45 بطاقة حمراء في وجة أدم وناس لاعب الجزائر

ق44 عرضية خطيرة من ياسين بن زية لكن دفاع منتخب السودان يبعدها

ق25 رضوان بركاني يهدر فرصة محققة للتسجيل لمنتخب السودان

ق24 عادل بولبينة يهدر فرصة جديدة للتسجيل وتصدي رائع من حارس محمد أبوجا

ق20 عادل بولبينة يهدر فرصة هدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى

ق5 مطالبة من لاعبي الجزائر بالحصول على ركلة جزاء بعد احتكاك مع مدافع السودان داخل المنطقة

انطلاق المباراة

كأس العرب منتخب الجزائر منتخب السودان
