كأس العرب - تشكيل السودان.. محمد عبد الرحمن يقود الهجوم أمام الجزائر
الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 13:52
كتب : FilGoal
يقود محمد عبد الرحمن هجوم منتخب السودان خلال مواجهة الجزائر بكأس العرب.
ويلعب منتخب الجزائر ضد السودان ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة.
وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:
تشكيل السودان
حراسة المرمى: منجد النيل
الدفاع: ياسر جوباك - محمد أرنق - مصطفى كرشوم - أحمد طبنجة
الوسط: عمار طيفور - والي الدين خضر - صلاح يعقوب - عبد الرؤوف يعقوب
الهجوم: الجزولي نوح - محمد عبد الرحمن "الغربال"
