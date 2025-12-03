برشلونة يكشف مدة غياب داني أولمو

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه داني أولمو بخلع في الكتف الأيسر.

اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد أمس الثلاثاء في الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب كامب نو.

وسجل أولمو الهدف الثاني لبرشلونة قبل أن يستبدل بسبب الإصابة.

وتعرض أولمو للإصابة أثناء تسديد كرة الهدف والتي سقط بسببها على كتفه.

وأشار برشلونة إلى أن أولمو سيغيب لمدة شهر عن الملاعب بسبب الإصابة.

ووسع برشلونة الفارق مع ريال مدريد إلى 4 نقاط قبل أن يلعب الأخير مساء اليوم مع أتلتيك بلباو.