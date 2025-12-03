كأس العرب - تشكيل الجزائر.. بولبينة يقود الهجوم أمام السودان.. وسعيود بديل

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 13:50

كتب : FilGoal

عادل بولبينة - منتخب الجزائر

يقود عادل بولبينة هجوم منتخب الجزائر خلال مواجهة السودان بكأس العرب.

ويلعب منتخب الجزائر ضد السودان ضمن الجولة الاولى لحساب المجموعة الرابعة.

وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: محمد خاسف نوفل - عبد القادر بدران - أشرف عبادة - محمد هلامية

الوسط : فيكتور لكحل - سفيان بن دبكة - ياسين بن زية

الهجوم: آدم وناس - رضوان بركاني - عادل بولبينة.

كأس العرب منتخب الجزائر الثاني
نرشح لكم
كأس العرب - تشكيل العراق.. أيمن حسين ومهند علي يقودان الهجوم أمام البحرين مباشر في كأس العرب - الجزائر (0)-(0) السودان.. هدف محقق يضيع كأس العرب - تشكيل السودان.. محمد عبد الرحمن يقود الهجوم أمام الجزائر كأس العرب - مدرب سوريا: سنقدم أفضل ما لدينا أمام قطر رغم الصعوبات كأس العرب - لوبيتيجي يعلن انتهاء البطولة للاعب قطر بعد إصابته أمام فلسطين كأس العرب - رينار: هذا سبب تفوقنا على عمان كأس العرب - لاعب العراق يغادر البطولة بعد توقيعه لناد أوروبي مواعيد مباريات الأربعاء 3 ديسمبر - مجموعة مصر في كأس العرب.. وريال مدريد ضد بلباو
أخر الأخبار
كأس العرب - تشكيل العراق.. أيمن حسين ومهند علي يقودان الهجوم أمام البحرين 10 دقيقة | كأس العرب
الدوري الإسباني يبيع حقوق بثه محليًا مقابل 6 مليارات يورو 12 دقيقة | الدوري الإسباني
فيفا يعلن موعد أحقية منتخبات أمم إفريقيا في ضم لاعبيها قبل البطولة 14 دقيقة | منتخب مصر
بالدي: نجحنا في الرد بشكل مميز بعدما تلقينا هدفا أمام أتلتيكو 15 دقيقة | الدوري الإسباني
وزير الرياضة يقرر إحالة واقعة وفاة السباح يوسف محمد للنيابة العامة 57 دقيقة | رياضات أخرى
في الجول يكشف أعضاء وفد منتخب مصر المسافر لحضور قرعة كأس العالم ساعة | منتخب مصر
ماركو سيلفا: كنا نستحق التعادل أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
هالاند: يجب ألا نفكر كثيرا في أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518374/كأس-العرب-تشكيل-الجزائر-بولبينة-يقود-الهجوم-أمام-السودان-وسعيود-بديل