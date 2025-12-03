كأس العرب - تشكيل الجزائر.. بولبينة يقود الهجوم أمام السودان.. وسعيود بديل
الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 13:50
كتب : FilGoal
يقود عادل بولبينة هجوم منتخب الجزائر خلال مواجهة السودان بكأس العرب.
ويلعب منتخب الجزائر ضد السودان ضمن الجولة الاولى لحساب المجموعة الرابعة.
وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:
حراسة المرمى: فريد شعال
خط الدفاع: محمد خاسف نوفل - عبد القادر بدران - أشرف عبادة - محمد هلامية
الوسط : فيكتور لكحل - سفيان بن دبكة - ياسين بن زية
الهجوم: آدم وناس - رضوان بركاني - عادل بولبينة.
