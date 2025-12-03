سيميوني: سعيد بما قدمناه ضد برشلونة.. ولا أعرف كيف لم يفز رافينيا بالكرة الذهبية

يرى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن فريقه قدم أداء رائع ضد برشلونة.

وخسر أتلتيكو مدريد من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب كامب نو بمباراة مقدمة من الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد ولكنهم كانوا افضل في الوسط من خلال التمريرات، وفي الشوط الثاني كان الأمر معكوسا، بدايتهم كانت جيدة وبعد 20 دقيقة دفعنا لتحقيق الفوز".

وواصل "طلبت من اللاعبين بين الشوطين تكرار مباراتنا ضد إنتر، عندما منعنا تمريرات العمق، لقد أعجبني سلوك الفريق بالنهاية، لم نلعب بخوف ولعبنا من أجل الفوز، ضد برشلونة يجب أن تركض كثيرا لأن استخلاص الكرة منهم صعب".

وتابع "أحب رافينيا كثيرا، هو يلعب في كل مكان ويسجل أهداف جميلة ولا أعرف كيف لم يفز بالكرة الذهبية كنت لأختاره".

وأضاف "دائما ما نتوقع أكثر من جوليان ألفاريز، هو لاعب يغير المباريات وأهم لاعبي الفريق، وسيظهر ذلك في المباراة المقبلة أو التي تليها".

وشدد "أشعر بالهدوء والسعادة بما قدمه الفريق وهذا سيساعدنا على التطور، والآن لدينا مباراة صعبة في بلباو".

وأتم "ألفاريز يقدم أداء كبير منذ وصوله لأتلتيكو مدريد، ولكنه إنسان وقد يمر بيوم سيء، هذا يحدث لكل شخص، يمكنك أن تمر بيوم سيء في العمل وهو إنسان مثلنا جميعا".

ووسع برشلونة الفارق في الصدارة إلى 4 نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي سيلعب مساء اليوم ضد أتلتيك بلباو.