توج بذهبية منذ أيام.. الزهور يعلن الحداد على وفاة يوسف محمد صاحب الـ12 عاما

أعلن نادي الزهور الحداد 3 أيام على وفاة يوسف محمد لاعب فريق السباحة تحت 12 عاما بالنادي.

وتوفى يوسف محمد بعد نقله إلى أحد المستشفيات عقب تعرضه لأزمة صحية خلال خوضه أحد منافسات السباحة.

وقدم نادي الزهور تعازيه إلى أسرة اللاعب الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 12 عاما.

فيما كشف الاتحاد المصري للسباحة عن تعرض اللاعب لحالة إغماء في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عاما.

وكان يوسف محمد قد توج قبل أيام بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وزارة الشباب والرياضة ستصدر بيانا بشأن تفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com للفقيد الرحمة والمغفرة ولأسرته وجمهور الزمالك الصبر والسلوان.