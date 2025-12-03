كأس العرب - مدرب سوريا: سنقدم أفضل ما لدينا أمام قطر رغم الصعوبات

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 12:54

كتب : FilGoal

خوسيه لانا - مدرب منتخب سوريا

يثق خوسيه لانا مدرب منتخب سوريا في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام قطر.

ويلعب منتخب سوريا ضد قطر غدا الخميس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال خوسيه لانا مدرب منتخب سوريا في مؤتمر صحفي: "منتخب قطر فريق قوي ويملك لاعبين جيدين للغاية، ولكن في كرة القدم كل شيء وارد وسنرى ما الذي سيحدث".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا كأس العرب - لوبيتيجي يعلن انتهاء البطولة للاعب قطر بعد إصابته أمام فلسطين كأس العرب - رينار: هذا سبب تفوقنا على عمان كأس العرب - لاعب العراق يغادر البطولة بعد توقيعه لناد أوروبي

وأضاف "أنتظر تدريبات اليوم لتحديد شكل الفريق للمباراة المقبلة، وأثق في اللاعبين، وأثق بأنهم سيقدمون أفضل ما لديهم رغم الصعوبات التي نواجهها مع بعضهم".

وتضم المجموعة الأولى من كأس العرب كل من: قطر، وتونس، وسوريا، وفلسطين.

وخسر منتخب قطر الجولة الأولى ضد فلسطين 1-0.

فيما فاز منتخب سوريا على تونس بالنتيجة ذاتها.

كأس العرب منتخب سوريا منتخب قطر
نرشح لكم
كأس العرب - لوبيتيجي يعلن انتهاء البطولة للاعب قطر بعد إصابته أمام فلسطين كأس العرب - رينار: هذا سبب تفوقنا على عمان كأس العرب - لاعب العراق يغادر البطولة بعد توقيعه لناد أوروبي مواعيد مباريات الأربعاء 3 ديسمبر - مجموعة مصر في كأس العرب.. وريال مدريد ضد بلباو كأس العرب - سالم الدوسري: جئنا إلى قطر لتحقيق اللقب كأس العرب - كيروش: الحكم تغاضى عن طرد صريح للاعب السعودية كأس العرب - هدايا سالم الدوسري تمنح السعودية فوز صعب أمام عمان كأس العرب - عواد: الفوز أمام الكويت كان سيمنحنا أريحية ونسعى لتصحيح الأخطاء
أخر الأخبار
سيميوني: سعيد بما قدمناه ضد برشلونة.. ولا أعرف كيف لم يفز رافينيا بالكرة الذهبية 25 دقيقة | الدوري الإسباني
توج بذهبية منذ أيام.. الزهور يعلن الحداد على وفاة يوسف محمد صاحب الـ12 عاما 29 دقيقة | رياضات أخرى
كأس العرب - مدرب سوريا: سنقدم أفضل ما لدينا أمام قطر رغم الصعوبات 55 دقيقة | كأس العرب
رافينيا: طلبت التبديل أمام أتلتيكو بسبب التعب ساعة | الدوري الإسباني
كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا ساعة | سعودي في الجول
كأس العرب - لوبيتيجي يعلن انتهاء البطولة للاعب قطر بعد إصابته أمام فلسطين ساعة | كأس العرب
فليك: أجرينا 3 تبديلات بسبب الإصابة.. وأدائنا ضد أتلتيكو كان في مستوى آخر ساعة | الدوري الإسباني
رباعي الدوري السعودي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518371/كأس-العرب-مدرب-سوريا-سنقدم-أفضل-ما-لدينا-أمام-قطر-رغم-الصعوبات