كأس العرب - مدرب سوريا: سنقدم أفضل ما لدينا أمام قطر رغم الصعوبات
الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 12:54
كتب : FilGoal
يثق خوسيه لانا مدرب منتخب سوريا في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام قطر.
ويلعب منتخب سوريا ضد قطر غدا الخميس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.
وقال خوسيه لانا مدرب منتخب سوريا في مؤتمر صحفي: "منتخب قطر فريق قوي ويملك لاعبين جيدين للغاية، ولكن في كرة القدم كل شيء وارد وسنرى ما الذي سيحدث".
وأضاف "أنتظر تدريبات اليوم لتحديد شكل الفريق للمباراة المقبلة، وأثق في اللاعبين، وأثق بأنهم سيقدمون أفضل ما لديهم رغم الصعوبات التي نواجهها مع بعضهم".
وتضم المجموعة الأولى من كأس العرب كل من: قطر، وتونس، وسوريا، وفلسطين.
وخسر منتخب قطر الجولة الأولى ضد فلسطين 1-0.
فيما فاز منتخب سوريا على تونس بالنتيجة ذاتها.
