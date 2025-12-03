رافينيا: طلبت التبديل أمام أتلتيكو بسبب التعب

قال رافينيا، جناح برشلونة، بعد فوز فريقه 3-1 على أتلتيكو مدريد في ملعب Spotify كامب نو، إن الروح التي أظهرها الفريق كانت العامل الأهم لتحقيق الانتصار، مؤكداً أن الإيمان بالعمل الجماعي والقدرة على العودة بعد استقبال هدف هي سمات ضرورية للفوز في مباريات صعبة.

وأضاف اللاعب البرازيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "قد نستقبل هدفاً، لكن علينا الحفاظ على تركيزنا للعودة في المباراة. كنا نعلم مدى صعوبة اللقاء وأننا قد نواجه سيناريو مشابه للعام الماضي عندما سجلوا أولاً".

وأشار رافينيا إلى أهمية الضغط العالي على الخصم: "كلما ضغطنا أكثر بالقرب من مرمى المنافس، زادت فرصنا لتسجيل الأهداف"، مؤكداً دوره كقائد في هذا الجانب التكتيكي للفريق.

وعن حالته البدنية، قال: "أعمل على العودة لأفضل مستوى لي. شعرت بالتعب وطلبت التبديل لأنني لم أستطع الاستمرار، ولدينا لاعبين آخرين بجودة عالية يمكنهم أخذ مكاننا".

واختتم رافينيا حديثه بالتأكيد على أهمية الفوز في سباق لقب الدوري الإسباني: "نكتسب الثقة مباراة تلو الأخرى. كنا نعلم أن المباراة مهمة للليجا، وهذه ثلاث نقاط حاسمة قد تحدد المنافسة على اللقب، وإذا استمررنا في جمع النقاط، ستكون الأمور أفضل".

وانفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على حساب أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الجولة الـ15 من الليجا.

برشلونة رفع رصيده إلى 37 نقطة منفردا بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام ريال مدريد الوصيف.

