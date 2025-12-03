كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي سيطير إلى واشنطن لحضور قرعة كأس العالم 2026 يوم الجمعة، مما سيبعده عن قيادة الفريق في مواجهة جزر القمر في كأس العرب.

وأوضح التقرير رينار سيكلف مساعده فرانسوا رودريجيز بقيادة منتخب السعودية أمام جزر القمر في كأس العرب في اليوم نفسه.

وأضاف التقرير أن رينار سيغادر إلى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة يوم الخميس، على أن يتواجد يوم الأربعاء في تدريبات الأخضر قبل سفره.

ويترأس ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وفد المنتخب السعودي في القرعة.

قبل أيام، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل قرعة كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام قرعة كأس العالم يوم الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويتواجد المنتخب المصري في المستوى الثالث بالقرعة..طالع التفاصيل بالضغط هنا

وأوضح فيفا أن القرعة ستقام يوم 5 ديسمبر، فيما سيتم الكشف يوم السبت 6 ديسمبر عن ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها.

وتنص القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا - المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء 1، بينما ستكون بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة في أربعة أوعية بحسب التصنيف العالمي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر.

ووضع الاتحاد الدولي الكرتين المخصصتين للفرق المتأهلة عبر الملحق العالمي، والأربع كرات للفرق المتأهلة عبر الملحق الأوروبي في الوعاء الرابع.

وستشهد قرعة كأس العالم جدولة المباريات على مسارين حتى نصف النهائي، تحقيقا للتوازن بين منتخبات البطولة.

وبالتالي لن يلتقي الأعلى تصنيفا (إسبانيا) مع المنتخب الثاني تصنيفا (الأرجنتين) حتى المباراة النهائية، ونفس الأمر مع المنتخبين الثالث والرابع في التصنيف (فرنسا، وإنجلترا).

ولن يتواجد أكثر من منتخب من نفس القارة في نفس المجموعة، باستثناء قارة أوروبا التي يمثلها 16 منتخبا في المونديال.

وبالتالي سيتواجد منتخب أوروبي واحد على الأقل في كل مجموعة، واثنين على الأكثر.

