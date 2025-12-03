كأس العرب - لوبيتيجي يعلن انتهاء البطولة للاعب قطر بعد إصابته أمام فلسطين

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 12:07

كتب : FilGoal

خولين لوبيتيجي - قطر

أعلن جوليان لوبيتيجي مدرب قطر انتهاء بطولة كأس العرب بالنسبة لعاصم مادبة مدافع المنتخب القطري.

وتعرض مادبو لإصابة قوية خلال خسارة قطر أمام فلسطين 1-0 ضمن الجولة الأولى.

وقال لوبيتيجي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سوريا: "البطولة انتهت بالنسبة للاعبنا عاصم مادبو بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة فلسطين".

وأضاف "لا نريد الحديث الآن عما حدث في مباراة فلسطين، وعلينا بذل المزيد من الجهد للتغلب على منتخب سوريا، وهذا النوع من البطولات سريع، وفي حالة الفوز أو الخسارة يجب علينا أن نمضي قدما في البطولة وتصحيح الأخطاء".

وشدد "المنتخب السوري استطاع تقديم نفسه بشكل رائع خلال الدوري التمهيدي وكذلك الفوز على منتخب كبير بحجم تونس. علينا أن نكون جاهزين".

وأتم "سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا أمام سوريا لتحقيق الفوز. علينا أن نؤمن بلاعبينا رغم الصعوبات التي نواجهها".

ويلعب منتخب قطر ضد سوريا غدا الخميس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وخسر منتخب قطر الجولة الأولى ضد فلسطين 1-0.

فيما فاز منتخب سوريا على تونس بالنتيجة ذاتها.

