فليك: أجرينا 3 تبديلات بسبب الإصابة.. وأدائنا ضد أتلتيكو كان في مستوى آخر

يرى هانز فليك، مدرب برشلونة، أن فريقه قدم أداءً رائعاً في فوزهم على أتلتيكو مدريد 3-1 على ملعب كامب نو، معبراً عن سعادته بالثلاث نقاط وأداء اللاعبين بعد البداية الصعبة التي شهدت هدف أليكس باينا المبكر.

وقال فليك في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أن أدائنا كان على مستوى آخر، قاتلنا معاً، وكان رائعاً. من المهم أن نرى بعض اللاعبين يعودون، بعضهم ليس في 100% بعد واضطررنا لتبديلهم".

وأشاد المدير الفني بالبرازيلي رافينيا: "هو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، يزيد من الديناميكية والشدة على أرض الملعب، وقد منحنا العديد من الجوانب الإيجابية".

وحول تبديلات اللاعبين، أوضح فليك: "اضطررنا لإخراج بيدري وداني أولمو ورافينيا بسبب التعب أو الإصابة. الذين دخلوا كانوا متصلين جيداً باللعب، ولعبنا بخمسة مدافعين في الدقائق الأخيرة، والجميع كان مشاركاً".

وتطرق فليك إلى وضع بيدري: "هو لاعب استثنائي، سعيد لأنه لم يحتاج وقتاً لاستعادة مستواه. رأيناه يوم السبت واليوم، وأدار الربط بين الدفاع والهجوم بشكل جيد». كما أشاد بحارس المرمى جوان غارسيا: «نادي برشلونة ضمه بسبب جودته، إنه يعطي الفريق الاستقرار".

وعن أداء جيرارد مارتين في مركز قلب الدفاع، قال: "الجميع شاهد أنه جيد جداً، يبني اللعب ويدافع بشكل ممتاز، وإريك أيضاً كان رائعاً".

وبخصوص غياب فرينكي دي يونغ بسبب الحمى، أوضح فليك: "أتمنى أن يكون متاحاً ضد بيتيس، لكنه لم يشارك اليوم وأرسلناه للمنزل".

وعن أهمية الفوز على أتلتيكو، أوضح فليك: "دائماً من الرائع اكتساب الثقة أمام فريق جيد مثل أتلتيكو. كانت خطوة للأمام التي كنت أبحث عنها، لعبنا جيداً وتحسننا في كل جانب".

وأضاف عن إمكانية أن يكون هذا الفوز نقطة تحول للفريق: "سنرى إن كان نقطة تحول. كان من أفضل مبارياتنا، أنا فخور بما رأيت، ونستحق الثلاث نقاط"

وعن طموح الفريق في الليجا: "الموسم ما زال طويلاً، هناك الكثير لنفعله. نحن في صدارة الترتيب، وأنا سعيد بما قدمناه، لكننا دائماً نريد التحسن والتعلم، وهذه عقليتنا".

ووسع برشلونة الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط قبل أن يلعب الأخير ضد أتلتيك بلباو مساء اليوم.