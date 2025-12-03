رباعي الدوري السعودي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر

يتنافس 4 لاعبين من الدوري السعودي على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط 2025 المقدمة من جلوب سوكر.

قبل أسبوعين، نشرت اللجنة المنظمة قائمة المرشحين للجائزة والتي تضمنت 7 لاعبين.

وقتها كان البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم السد هو الوحيد خارج الدوري السعودي، بينهما كان السداسي الآخر يلعب مع أندية سعودية.

أما الرباعي الذي سينافس على الجائزة للنهاية، يتكون من: كريستيانو رونالدو (النصر) وكريم بنزيمة (اتحاد جدة) ورياض محرز (أهلي جدة) وسالم الدوسري (الهلال).

فيما خرج فيرمينو (السد) ونجولو كانتي (اتحاد جدة) وإيفان توني (أهلي جدة) من القائمة النهائية.

يذكر أن كريستيانو رونالدو توج بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط عام 2024.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 28 ديسمبر المقبل في الإمارات.