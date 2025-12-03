رباعي الدوري السعودي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 11:52

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - رونالدو - النصر - الاتحاد

يتنافس 4 لاعبين من الدوري السعودي على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط 2025 المقدمة من جلوب سوكر.

قبل أسبوعين، نشرت اللجنة المنظمة قائمة المرشحين للجائزة والتي تضمنت 7 لاعبين.

وقتها كان البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم السد هو الوحيد خارج الدوري السعودي، بينهما كان السداسي الآخر يلعب مع أندية سعودية.

أخبار متعلقة:
بيراميدز خارج المنافسة على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر صلاح في القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي الأفضل بالعالم من جلوب سوكر كأس العرب - رينار: هذا سبب تفوقنا على عمان كأس العرب - لاعب العراق يغادر البطولة بعد توقيعه لناد أوروبي

أما الرباعي الذي سينافس على الجائزة للنهاية، يتكون من: كريستيانو رونالدو (النصر) وكريم بنزيمة (اتحاد جدة) ورياض محرز (أهلي جدة) وسالم الدوسري (الهلال).

Image

فيما خرج فيرمينو (السد) ونجولو كانتي (اتحاد جدة) وإيفان توني (أهلي جدة) من القائمة النهائية.

يذكر أن كريستيانو رونالدو توج بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط عام 2024.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 28 ديسمبر المقبل في الإمارات.

الدوري السعودي
نرشح لكم
وكيل إنزاجي يستبعد تعاقد الهلال مع نجم إنتر ديميرال مستمر مع أهلي جدة حتى 2029 كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا تقرير: ريفير بليت بدأ التحرك لضم نونيز من الهلال كأس العرب - سالم الدوسري: جئنا إلى قطر لتحقيق اللقب كأس العرب - هدايا سالم الدوسري تمنح السعودية فوز صعب أمام عمان تقرير: الهلال والقادسية أبرز المهتمين بضم محمد صلاح من السعودية انتهت كأس العرب - السعودية (2)-(1) عمان.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم 2026 - توخيل: لاعبو إنجلترا لديهم الخبرة اللازمة.. أنا من يحتاج إليها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل 2 ساعة | منتخب مصر
كأس العالم 2026 - روبرتو مارتينيز: البرتغال تواجه فريقا غير معروف ولكن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته 2 ساعة | منتخب مصر
منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518366/رباعي-الدوري-السعودي-ينافس-على-جائزة-أفضل-لاعب-في-الشرق-الأوسط-من-جلوب-سوكر