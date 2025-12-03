بيراميدز خارج المنافسة على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر

خرج نادي بيراميدز من المنافسة مع نخبة من أندية العالم على جائزة جلوب سوكر لعام 2025.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 28 ديسمبر المقبل في الإمارات.

وتواجد بيراميدز في القائمة الأولية التي أعلنتها اللجنة المنظمة قبل أسبوعين.

لكنه خرج من المنافسة على الجائزة حين أعلنت اللجنة القائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.

في البداية، أعلنت اللجنة المنظمة تنافس 16 ناديا على جائزة أفضل ناد في العالم لعام 2025، وهم: بيراميدز، أهلي جدة، إنتر، باريس سان جيرمان، برشلونة، وبايرن ميونيخ، بالميراس، فلامنجو، نابولي، آيندهوفن، وسبورتنج لشبونة.

بالإضافة إلى 5 فرق من إنجلترا، وهي ليفربول، تشيلسي، توتنام، كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد.

لكن تقلص العدد إلى 8 أندية فقط تنافس على الجائزة وهم: أهلي جدة، باريس سان جيرمان، برشلونة، وبايرن ميونيخ، فلامنجو، ليفربول، تشيلسي وسبورتنج لشبونة.

يذكر أن بيراميدز حصد لقب دوري أبطال إفريقيا ولقب كأس السوبر الإفريقي هذا العام، وكأس القارات الثلاث.

ويعد ريال مدريد هو الفريق المتوج بجائزة جلوب سوكر لعام 2024.

يذكر أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر سيقام للمرة الـ16.