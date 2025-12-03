آس: بسبب هدفه ضد أتلتيكو مدريد.. أولمو أصيب بخلع في الكتف

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تعرض داني أولمو لاعب برشلونة لخلع في الكتف.

داني أولمو النادي : برشلونة برشلونة

اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد أمس الثلاثاء في الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب كامب نو.

وسجل أولمو الهدف الثاني لبرشلونة قبل أن يستبدل بسبب الإصابة.

وتعرض أولمو للإصابة أثناء تسديد كرة الهدف والتي سقط بسببها على كتفه.

وفقا لآس فإن أولمو سيغيب لمدة شهر على الأقل بسبب الإصابة.

ووسع برشلونة الفارق مع ريال مدريد إلى 4 نقاط قبل أن يلعب الأخير مساء اليوم مع أتلتيك بلباو.