آس: بسبب هدفه ضد أتلتيكو مدريد.. أولمو أصيب بخلع في الكتف
الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 11:31
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تعرض داني أولمو لاعب برشلونة لخلع في الكتف.
داني أولمو
النادي : برشلونة
اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد أمس الثلاثاء في الدوري الإسباني.
وفاز برشلونة على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب كامب نو.
وسجل أولمو الهدف الثاني لبرشلونة قبل أن يستبدل بسبب الإصابة.
وتعرض أولمو للإصابة أثناء تسديد كرة الهدف والتي سقط بسببها على كتفه.
وفقا لآس فإن أولمو سيغيب لمدة شهر على الأقل بسبب الإصابة.
ووسع برشلونة الفارق مع ريال مدريد إلى 4 نقاط قبل أن يلعب الأخير مساء اليوم مع أتلتيك بلباو.
نرشح لكم
الدوري الإسباني يبيع حقوق بثه محليًا مقابل 6 مليارات يورو بالدي: نجحنا في الرد بشكل مميز بعدما تلقينا هدفا أمام أتلتيكو برشلونة يكشف مدة غياب داني أولمو سيميوني: سعيد بما قدمناه ضد برشلونة.. ولا أعرف كيف لم يفز رافينيا بالكرة الذهبية رافينيا: طلبت التبديل أمام أتلتيكو بسبب التعب فليك: أجرينا 3 تبديلات بسبب الإصابة.. وأدائنا ضد أتلتيكو كان في مستوى آخر رافينيا: هدف التعادل؟ بيدري فقط من يستطيع أن يمرر هذه الكرة برشلونة ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد