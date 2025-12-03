تقرير: ريفير بليت بدأ التحرك لضم نونيز من الهلال

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 11:31

كتب : FilGoal

داروين نونيز

يرغب نادي ريفير بليت الأرجنتيني في التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني داروين نوينز لاعب الهلال السعودي.

وانضم نونيز إلى الهلال في الصيف الماضي قادما من ليفربول.

وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فإن ريفير بليت أجرى اتصالات أولية مع الهلال حول إمكانية التفاوض بشأن داروين نونيز.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ريفير بليت يعلم أن مهاجم ليفربول السابق منفتح على الرحيل ويسعى للوصل إلى اتفاق مع الهلال بشأن ضمه خلال الانتقالات الشتوية.

وذكرت التقارير أن إدارة ريفير بليت بالتعاون مع مارسيلو جاياردو مدرب الفريق يسعون للتعاقد مع مهاجم قوي لتدعهيم صفوف الفريق الأرجنتيني وأن مقترح نونيز ينال إعجاب الجميع وتم وصفه بالحلم.

وكان نونيز قد أثار جدلا واسعا بعد اعتراضه على سيموني إنزاجي مدرب الهلال عقب استبداله خلال مباراة الفتح بالدوري السعودي.

وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي حول إمكانية رحيل نوينز: "يتبقى شهر على فترة الانتقالات الشتوية، في هذه المباراة أعجبني أداء نونيز، والإصابة التي تعرَّض لها ليست في موضع سابقتها، وإنما في الساق الأخرى، وننتظر الفحص الطبي لتقييمه، وهو لاعبٌ جيدٌ، ويؤدي ما عليه".

ولعب نونيز مع الهلال 11 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين في جميع المسابقات.

وسبق لداروين نونيز اللعب في ألميريا الإسباني وبنفيكا البرتغالي وليفربول قبل خوض تجربة الانتقال للدوري السعودي.

