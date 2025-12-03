كأس العرب - رينار: هذا سبب تفوقنا على عمان

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

صالح الشهري - منتخب السعودية ضد عمان

أوضح هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية أسباب تفوق فريقه على نظيره العماني بعدما فاز عليه 2-1 في كأس العرب.

وحصد المنتخب السعودي أول 3 نقاط بالفوز على عمان في الجولة الافتتاحية.

وقال رينار في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "مواجهة عمان كانت صعبة، وفي الشوط الأول كانت لياقة العمانيين أعلى، وادّخرنا مجهوداتنا للشوط الثاني وتفوقنا فيه على الخصم، وحققنا نتيجة جيدة".

وأكمل "صناعة سالم الدوسري لهدفين؟ الدوسري أفضل لاعب في آسيا، ونحن بحاجة إليه، لكن يوجد لاعبون لا يشاركون كثيرًا مع أنديتهم ويحتاجون لدقائق أكثر، وعليهم أن يفهموا ذلك".

وأضاف "شاهدت مباراة المغرب مع جزر القمر. المغاربة قدموا كرة جيدة، ومنافسوهم ظهروا بمستوى عال خلال الشوط الثاني، وكل مباريات البطولة ستكون صعبة".

وفي الجولة الثانية ستتواجه السعودية مع جزر القمر، وعُمان مع المغرب، الجمعة المقبل.

فيما يختتم دور المجموعات بالقمة بين السعودية والمغرب يوم الاثنين المقبل.

