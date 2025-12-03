سليمان: فيريرا رجل سيء.. وما قاله ليس صحيحا

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

أحمد سليمان عضو إدارة الزمالك

يرى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أن ما قاله يانيك فيريرا مدرب الفريق السابق لم يكن صحيحا.

وكان فيريرا قد تحدث عقب رحيله عن الإدارة الفنية للفريق الأبيض وكشف عن بعض المشكلات التي واجهته أثناء قيادة الفريق.

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "يانيك فيريرا رجل سيء جدا، ولماذا لم يتحدث عن الأخطاء الفنية التي ارتكبها، وإذا كان كل ما قاله صحيحا إذا لماذا ارتضى وتواجد مع الفريق ولماذا لم يتحدث أثناء تواجده".

وواصل "يجب أن بقوم مجلس الإدارة بعقد حلسة مع جون إدوارد لمناقشة ما قاله فيريرا ومعرفة الصحيح من الخاطئ في معلوماته، وفيريرا ما قاله ليس صحيحا".

وقال فيريرا عبر قناة النهار: " إذا كان الزمالك يريد التسوية المالية عليه التواصل معي وعليهم أن يحترموا كلمتهم ووعودهم لكنهم على مدار السنة الماضية لم يحترموا وعودهم، أنا منفتح للمناقشة وعلى النادي أن يظهر بعض الأفعال والإجراءات الواقعية".

وأضاف "تقدمت بشكوى إلى فيفا ضد الزمالك بسبب عدم حصولي على مستحقاتي وسنرى ماذا سيحدث

وشدد "كنا نتدرب في ظروف متردية للغاية وكان هناك بعض الأمور يجب أن تتوافر ولم يحدث ذلك ومعنويات اللاعبين كانت تنخفض وأيضا العاملين في الفريق".

وأفصح "قبل مباراة الأهلي وهي الأهم في الموسم لم نتمكن لإظهار أي فيديو لتحليل أداء الخصم، وذلك بسبب عدم سداد فواتير المنصة المتخصصة في الفيديوهات التحليلية".

"النادي أخبرني من البداية أن التدريبات ستكون خارج مقر الزمالك لتوفير المزيد من الهدوء والابتعاد عن الأضواء، لكن ما حدث أننا كنا نتدرب في ملعب سيئ ولا يوجد صالة جيم مناسبة أو غرف ملابس جيدة أو حتى غرفة للعمل مع باقي أفراد الجهاز الفني، فقط كانت غرفة مغلقة صغيرة غير مهيئة وكنا نحاول تدبير بعض الكراسي أو الأدوات الإدارية".

وأضاف "رأيت بعض المرافق والصور في نادي الزمالك لكني لم أتواجد في هذه الأماكن الجيدة أثناء تدريب الفريق".

