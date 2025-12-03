كأس العرب - لاعب العراق يغادر البطولة بعد توقيعه لناد أوروبي

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 11:12

كتب : FilGoal

ماركو فرج - منتخب العراق

أعلن منتخب العراق مغادرة لاعبه ماركو فرج، للعاصمة القطرية الدوحة بعد اتفاقه على الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة البحرين مساء اليوم ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العرب.

وكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر حسابه على فيسبوك، عن مغادرة ماركو مراد البعثة المتواجدة في قطر بعد اتفاقه الرسمي مع أحد الأندية الأوروبية لتمثيلها في المرحلة المقبلة.

ولأن بطولة كأس العرب 2025 خارج أيام الفيفا، ورفض النادي أن يستمر اللاعب مع المنتخب العراقي خرج ماركو مراد من حسابات منتخب بلاده في البطولة.

وبسبب لوائح البطولة ترفض إضافة أي لاعب قبل إنطلاق خوض المباراة الأولى بـ24 ساعة إلا بتقرير طبي، فإن المنتخب العراقي سيعتمد على 22 لاعبا ولن يستطيع استبدال ماركو مراد بلاعب آخر.

ولم يكشف المنتخب العراقي عن الوجهة الجديدة لجناحه الأيسر ماركو فرج.

ماركو فرج يلعب ضمن صفوف سترومسجودسيت النرويجي وارتبط اسمه بالانتقال لنادي فينيسيا أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات: الجزائر والسودان والبحرين.

