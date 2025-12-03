مواعيد مباريات الأربعاء 3 ديسمبر - مجموعة مصر في كأس العرب.. وريال مدريد ضد بلباو

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 10:50

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد أولمبياكوس

تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب 2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر والقنوات الناقلة.

كأس العرب

الجزائر × السودان.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس.

العراق × البحرين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس.

الأردن × الإمارات.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس.

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز.. 7:00 مساء - أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد × تشيلسي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

بيرنلي × كريستال بالاس.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس.

برايتون × أستون فيلا.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

أرسنال × برينتفورد.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

ولفرهامبتون × نوتنجهام فورست.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

ليفربول × سندرلاند.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو × ريال مدريد.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس إيطاليا

أتالانتا × جنوى.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.

نابولي × كالياري.. 7:00 مساء - إم بي سي أكشن.

إنتر × فينيسيا.. 10:00 مساء - إم بي سي أكشن.

كأس ألمانيا

فرايبورج × دارمشتات.. 7:00 مساء.

بوخوم × شتوتجارت.. 7:00 مساء.

يونيون برلين × بايرن ميونيخ.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية.

هامبورج × هولتشتاين كيل.. 9:45 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

