مواعيد مباريات الأربعاء 3 ديسمبر - مجموعة مصر في كأس العرب.. وريال مدريد ضد بلباو
الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 10:50
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب 2025.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر والقنوات الناقلة.
كأس العرب
الجزائر × السودان.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس.
العراق × البحرين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس.
الأردن × الإمارات.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس.
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز.. 7:00 مساء - أون سبورت 2.
الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد × تشيلسي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
بيرنلي × كريستال بالاس.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس.
برايتون × أستون فيلا.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
أرسنال × برينتفورد.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
ولفرهامبتون × نوتنجهام فورست.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
ليفربول × سندرلاند.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو × ريال مدريد.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
كأس إيطاليا
أتالانتا × جنوى.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.
نابولي × كالياري.. 7:00 مساء - إم بي سي أكشن.
إنتر × فينيسيا.. 10:00 مساء - إم بي سي أكشن.
كأس ألمانيا
فرايبورج × دارمشتات.. 7:00 مساء.
بوخوم × شتوتجارت.. 7:00 مساء.
يونيون برلين × بايرن ميونيخ.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية.
هامبورج × هولتشتاين كيل.. 9:45 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا